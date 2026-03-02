Darío Martínez habló de «empleados del gobernador» en la interna del PJ: «Harán lo que les pida»

A dos semanas de las elecciones internas, el diputado provincial y expresidente del Partido Justicialista, Darío Martínez, habló del proceso de renovación de autoridades en el peronismo de Neuquén y advirtió por el triunfo de quienes llamó «los empleados del gobernador».

Los comicios quedaron en medio de una polémica en las últimas horas, luego de que se presentara un escrito ante la Justicia Federal para impugnar algunas de las listas en competencia.

El exsecretario de Energía de la Nación comentó el proceso electoral que atraviesa el espacio mientras aguardaba por el comienzo de la apertura de sesiones en la Legislatura.

«Lo que elijan los afiliados será lo mejor»

Entrevistado por Diario RÍO NEGRO, Martínez destacó la realización del comicio y dijo que «van a ser los afiliados los que elijan como corresponde» a sus representantes en el Consejo Provincial y el Congreso Partidario.

«Como definimos en aquel congreso de Zapala, serán los afiliados quienes elijan. Eso es bueno y le da vida al partido siempre», aseguró.

Alejado de la conducción del PJ desde el año pasado, cuando presentó su renuncia a la presidencia partidaria, valoró la participación «de los compañeros» en el acto eleccionario, aclarando que «lo mejor será lo que ellos elijan».

De todos modos, hizo mención a la candidatura del dirigente de la Uocra, César Godoy, quien compite por la presidencia del peronismo en el espacio Frente Peronista, y dijo que alguien como él representa «aire fresco» para el justicialismo.

«Es bueno que el peronismo se movilice y que propongamos a los neuquinos que la provincia está para mucho más, lo que sucede es que hay que administrarla mejor«, agregó.

La competencia interna

Consultado por las demás listas en competencia, advirtió sobre la pérdida de identidad partidaria en caso de que se imponga la que propone el sector de los intendentes, más cercanos al actual Ejecutivo provincial.

«Si ganan los empleados del gobernador, van a hacer lo que el gobernador les pida y el gobernador tiene una mentalidad que ha forjado en su vida de militancia en el MPN», enfatizó.

Y agregó: «Nosotros siempre hemos propuesto otras cosas«.

Nuevas disputas en la Justicia

Luego de la presentación de las listas, la Junta Electoral avanzó con la oficialización de las mismas el pasado de 26 de febrero. Antes, había otorgado un plazo de 24 horas para corregir errores factibles de ser subsanados en ese periodo.

Las nóminas que quedaron en condiciones de competir son tres: además del mencionado Frente Peronista y la candidatura de Godoy, se inscribieron Peronismo para la Victoria, con Javier Linares como postulante a presidente; y Peronismo Territorial, con José Assad como primer candidato.

Sin embargo, poco después del proceso de oficialización, una de las listas presentó una impugnación ante el Juzgado Federal de Neuquén.

El cuestionamiento fue realizado por el sector de Peronismo para la Victoria, comandada políticamente por el exsenador Oscar Parrilli. De acuerdo al argumento de esta agrupación, hubo irregularidades en la aceptación de las listas que lideran Godoy y Assad.

La controversia derivó en un pedido del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, quien el sábado pasado solicitó a la Junta Electoral documentación referente al proceso de registración y oficialización de las listas.

«Hubo que trabajar mucho para remitir todo lo que pidieron porque se presentó todo digitalizado», comentaron desde la Junta Electoral a Diario RÍO NEGRO el domingo por la noche.

Fuentes partidarias explicaron que, más allá del escrito judicial, el proceso no se encuentra suspendido. Las elecciones internas serán el 15 de marzo de no existir novedades.

El año legislativo

Martínez también comentó sus expectativas sobre el año legislativo que inicia. Antes del discurso del gobernador, que se extendió por casi dos horas, vaticinó un 2026 «importante» y resaltó que, si se tienen en cuenta los recursos que posee la provincia, «Neuquén está para mucho más«.

«Espero que se aborden proyectos sobre la estructura de la provincia; uno siempre viene con esa expectativa en función del presupuesto con el que contamos», sostuvo.

El legislador dijo que la bancada de Unión por la Patria, de la cual es presidente, tiene algunos proyectos en carpeta para presentar en el transcurso de este año.

Mencionó una iniciativa para abordar las estafas virtuales y otros dos referidos a la actividad hidrocarburífera.

Uno de ellos buscará establecer un precio sostén para el cálculo de las regalías sobre el gas «para que no perdamos en los nuevos contratos de GNL. El otro, según adelantó, tiene una temática similar y planteará un precio mínimo para calcular el barril de petróleo. «Queremos asegurar las ventajas que tenemos para las generaciones futuras», remarcó.