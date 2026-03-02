Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días de detención en Venezuela

Pasadas las 04:30 de este lunes, el gendarme Nahuel Gallo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, finalizando un período de reclusión en Venezuela que se extendió por 448 días.

El efectivo, que cumplía funciones en la Gendarmería Nacional, fue recibido bajo un operativo de seguridad y una formación de honor de la fuerza en la pista de aterrizaje.

Regreso de Nahuel Gallo: 448 días en Venezuela y la espera de su familia en Ezeiza

Gallo regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). El gendarme descendió de la aeronave vistiendo su uniforme reglamentario tras haber sido liberado del centro de detención El Rodeo 1.

En el lugar lo esperaban su hijo de tres años, su pareja, María Alexandra Gómez, y su madre, Griselda Heredia. También estuvieron presentes autoridades nacionales, entre ellas la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, la senadora Patricia Bullrich y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Cronología de la detención: del viaje familiar a la acusación de espionaje

El caso de Nahuel Gallo se inició el 8 de diciembre de 2024. El gendarme, de 34 años en aquel momento, ingresó a territorio venezolano desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

Según la documentación presentada por su defensa y la Gendarmería, Gallo se encontraba en uso de su licencia anual ordinaria y su objetivo era visitar a familiares en el estado de Táchira.

Tras cruzar la frontera, fue interceptado por fuerzas de seguridad venezolanas y acusado de espionaje. Sin la presentación de pruebas públicas que sustentaran el cargo, fue trasladado e incomunicado en El Rodeo 1.

Durante casi 15 meses, el Gobierno argentino y organismos internacionales como la OEA y la ONU denunciaron la detención como arbitraria y señalaron el uso del gendarme como una herramienta de presión política.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae