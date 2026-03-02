Lunes gris en el Alto Valle: a qué hora llegan las lluvias y las ráfagas más fuertes este 2 de marzo
El mes arranca con un lunes de inestabilidad en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la vigilancia por tormentas aisladas y ráfagas que superarán los 50 km/h, marcando el ingreso de aire más fresco tras un domingo sofocante.
El calendario marca el inicio de la primera semana completa de marzo y el clima en el Alto Valle acompaña con una jornada típicamente patagónica: gris, inestable y ventosa.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 2 de marzo será un día de transición, donde el paraguas y la campera liviana serán los mejores aliados antes del regreso del sol mañana martes.
Con una temperatura máxima que se ubicará en los 23°C —un descenso notable frente a los 34°C de ayer—, el ambiente se mantendrá húmedo y con el cielo cubierto durante gran parte de la jornada.
Cronograma del tiempo: ¿a qué hora llega el cambio climático?
Para quienes deben organizar sus actividades al aire libre o el regreso a casa, estos son los momentos clave del lunes:
- Mañana: el cielo permanecerá mayormente nublado. Las probabilidades de lloviznas son bajas (10%), pero el viento del sudoeste ya empezará a sentirse con ráfagas de 30 km/h.
- Tarde (El pico de ráfagas): a partir de las 15:00, el viento cobrará mayor fuerza. Se esperan ráfagas constantes que oscilarán entre los 51 y 59 km/h. En ciudades como General Roca y Cipolletti, el viento será más seco y podría levantar polvo.
- Noche: regresa la inestabilidad más marcada. Entre las 20:00 y las 23:00, la probabilidad de tormentas aisladas sube al 40%. No se esperan grandes acumulados de agua, pero sí chaparrones rápidos acompañados de actividad eléctrica.
