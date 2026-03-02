Lunes gris en el Alto Valle: a qué hora llegan las lluvias y las ráfagas más fuertes este 2 de marzo

El calendario marca el inicio de la primera semana completa de marzo y el clima en el Alto Valle acompaña con una jornada típicamente patagónica: gris, inestable y ventosa.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 2 de marzo será un día de transición, donde el paraguas y la campera liviana serán los mejores aliados antes del regreso del sol mañana martes.

Con una temperatura máxima que se ubicará en los 23°C —un descenso notable frente a los 34°C de ayer—, el ambiente se mantendrá húmedo y con el cielo cubierto durante gran parte de la jornada.

Cronograma del tiempo: ¿a qué hora llega el cambio climático?

Para quienes deben organizar sus actividades al aire libre o el regreso a casa, estos son los momentos clave del lunes: