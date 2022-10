Alerta por tormentas en medio Neuquén: atención quienes transiten por Vaca Muerta 

Hay una nueva alerta amarilla en la provincia de Neuquén para hoy. Se espera que para la tarde un sector de la provincia se vea afectado por tormentas, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre los 15 y 25 milímetros. Uno de los lugares donde rige la advertencia es la zona de Vaca Muerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para esta tarde se esperan tormentas afectando a las áreas comprendidas por el este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas.

Según indicaron desde el SMN se espera que la tormenta en algunos sectores sea fuerte y con abundante caída de agua en períodos cortos de tiempo. Además, indicaron que habrá fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y podría caer granizo.

Se espera que la precipitación acumulada durante la tormenta, sea entre los 15 y 25 mm, aunque detallaron que podrían ser superados de forma puntual.

Algunas de las recomendaciones brindadas por el SMN en situaciones de alerta amarilla son: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad por peligro a que puedan caerse, no permanecer en ríos, lagunas o piletas y siempre tener una mochila de emergencias con documentación, teléfono, linterna y radio.