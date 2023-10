Alquileres: la nueva ley no sumará más oferta en Neuquén, según inmobiliarias

La nueva ley de Alquileres se promulgó ayer, con algunos cambios que estiman que no serán trascendentales, por lo menos en Neuquén. Desde hoy, los contratos deberán ser en pesos, la actualización cada seis meses y mantienen la vigencia de tres años. Martilleros de la ciudad aseguran que a pesar de ser “un respiro” para los propietarios, el déficit habitacional seguirá liderando la escena y los locatarios siguen apostando por la venta y los alquileres temporarios.

La reforma de la Ley 27737 fue aprobada la semana pasada por el Congreso y se promulgó ayer con la publicación del Decreto 533/2023. Los contratos de alquiler seguirán teniendo una duración de tres años, deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional» y se podrán realizar «ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses«.

En Neuquén el déficit habitacional lidera la escena y martilleros hablaron sobre qué sucederá con los nuevos cambios en los contratos. “No está bueno el cambio y la cuestión es que no hay alquileres disponibles”, afirmó la martillera, Evelyn Rebolledo, de Inmobiliaria Rebolledo.

El problema es que los propietarios no están de acuerdo con alquilar por tres años, como lo estipula la ley. “No quieren y muchos inquilinos terminan alquilando en negro”, expuso Rebolledo. “Esto pasa desde que se sancionó la ley y empezaron a bajar los valores del mercado”, contó.

Aseguró que la principal consecuencia es que no hay movimiento de mercado. “Los alquileres actuales quedaron tan bajos que la gente no se quiere ir de donde está”, aseguró. Relató que la oferta se alquila en el día: “La gente sale a buscar y no encuentra”, afirmó.

Rebolledo comentó que la modificación de la actualización cada seis meses “es un respiro” para los propietarios, que antes actualizaban cada un año.

Por su parte, Oscar Rodríguez, de la Inmobiliaria Leo Sfeir y Asociados, argumentó de la misma manera, al comentar que ya están aplicando los cambios en los contratos. “A los propietarios les dio un poco de respiro porque la ley anterior no estaba funcionando”, señaló.

Rodríguez reflexionó que los cambios no son positivos al 100%, “pero son mucho mejor que la ley anterior, ya que no era beneficiosa para ninguna de las partes”, afirmó. Por ejemplo, en cuanto al alquiler en dólares, comentó que antes había algunas viviendas familiares que se ofrecían en esa moneda “y no era bueno para los inquilinos”.

Así como la inmobiliaria Rebolledo y Leo Sfeir y Asociados, desde Red afirmaron que “la demanda es increíble”. Además, comentaron que tanto inquilinos como propietarios han consultado por los cambios en la nueva ley.

En cuanto a la oferta y demanda en la ciudad de Neuquén, señalaron que “la situación sigue igual y no hemos notado cambios”.

Alquileres: la nueva ley no sumará oferta y propietarios eligen los alquileres temporarios

A pesar de la reglamentación de la actualización del contrato cada seis meses, que aseguran “les da un respiro a los propietarios”, afirmaron que siguen optando por los alquileres temporarios.

“Muchas propiedades las han amoblado y hacen contratos temporarios porque es más rentable”, indicó Rebolledo.

Por su parte, Rodríguez se preguntó “¿Este cambio va a ayudar a que los propietarios pongan sus propiedades en alquiler? La verdad es que hay mucha gente que le escapa al alquiler y ahora se volcaron masivamente a los temporales”, indicó.

Según indicó, se debe a que los alquileres temporarios pueden ser por pocos meses o días. “En Buenos Aires se armó un registro de este tipo de alquileres y creo que va a suceder acá”, consideró.

Alquileres: cómo calcular los aumentos con el coeficiente Casa Propia

Para calcular el ajuste, se debe consultar cuáles fueron los últimos seis valores del Coeficiente Casa Propia, que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat actualiza periódicamente en el sitio.

Luego se deberá multiplicar los seis valores entre sí, y a ese resultado, habrá que multiplicarlo por el número de la cuota de alquiler vigente.

A modo de ejemplo, si la actualización se tuviera que realizar este mes, tomando los últimos seis meses el Coeficiente Casa Propia el cálculo arroja una actualización de 39,3%.

Esto surge de multiplicar los valores del coeficiente publicado de junio a noviembre y luego multiplicar el resultado por un alquiler inicial de $ 100.000, lo que da como resultado que se deberá aumentar a $ 139.350.

También a modo de ejemplo, si se aplica el ajuste semestral a un contrato iniciado en diciembre 2022 con un valor inicial de $ 100.000, en junio 2023 hubiera aumentado a $ 132.300 (+32,3%) y en noviembre 2023 hubiese trepado a $ 184.400 (+39,3% respecto de junio y +84,4% respecto del valor inicial).

En tanto, si este mes se tuviera que aplicar una actualización con la ley aprobada en 2020 bajo el Índice de Contrato de Locación (ICL), el costo del alquiler pasaría -de por ejemplo- $ 100.000 en octubre 2022 a $ 215.326 en octubre 2023, con un incremento anual de 115,33%.

En los últimos nueve meses hasta septiembre (último dato disponible), la inflación acumulada fue de 103,2% y mientras que en términos interanuales la suba fue de 138,3%, lo que refleja que en ambos casos la actualización de los alquileres está por debajo del costo de vida general, pero con la nueva modalidad la diferencia es mayor.

Desde Inquilinos Agrupados informaron que próximamente contará en su página web con una calculadora online para consultar la suba de alquiler en base al nuevo índice.