Anita, la actriz que cambió los escenarios por las harinas integrales y las semillas en Roca

Cuerpo pequeño, ojos vivaces, divertida y una energía contagiosa Anita es una actriz y emprendedora de Roca. Está al frente de Nutri-Roca, una dietética on line de la ciudad. Si bien dejó la actuación volcó a las redes sociales todo su histrionismo y los aprendizajes que su formación teatral le dejó.

Nacida en Regina, ciudad de la que se fue de chica, llegó a Roca en el 2019, junto a su pareja. Venían de Buenos Aires, donde se había recibido de profesora de teatro, y se puso a dar clases en la escuelas. No le gustaba pero no le quedaba otra. En forma paralela integró un grupo de gestión y creación (hasta el 2023) con el que organizaron festivales, encuentros de formación, estrenaron varias obras y hasta quedaron seleccionados por el Teatro Nacional Cervantes.

Anita estaba siempre “con una pata” en la escuela, pero no era felíz. «Lo hacía porque no me quedaba otra, había que laburar, pero me tenía remal. No era para mí. Yo estudié para actuar, todos te decían hacé el profesorado porque de algo hay que vivir y es verdad. Estaba muy triste, no me gustaba lo diario de ir a la escuela, no conectaba”, contó.

Cómo nació el emprendimiento

Todo el tiempo se preguntaba qué poder hacer y la respuesta no llegaba hasta que a la vuelta de un viaje dijo “una dietética”. “No vengo de familia de comerciantes, mi familia es de profes y artistas, no había negocio. Mis abuelos tuvieron, pero yo no lo viví tanto”, señaló.

¿Por qué una dietética? “Mi alimentación es mega saludable, iba todos los sábados a hacer la compra, voy a la nutricionista, hago deportes, es un área en la que me siento muy a gusto y me sale naturalmente. No cocino, como sencillo pero no me enrosco mucho”, respondió.

Anita transforma su histrionismo en contenido para las redes sociales de su emprendimiento. Foto gentileza.

Fue cosa de empezar y probar, así nació Nutri-Roca, con la filosofía de que la gente tenga la base para la vida diaria, alimentarse bien y a buen precio. Con un ahorro chico, hicieron un primer pedido con «cosas que no podían faltar”. En un cuarto de la casa instalaron estantes para ir guardando la mercadería. Empezaron con envío a domicilio en marzo y en junio tuvieron que mudarse a un local. La dietética funciona de manera on line. Los consumidores hacen la compra a través de una página web muy fácil e intuitiva y luego pasan a retirar su paquete por el local.

“Yo nunca laburé tanto en mi vida. No es la fantasía de que te va bien de toque. Ahora estoy más en la administración, me encargo de las redes y me estoy formando en marketing y cuestiones de analítica. Pero cuando empezás, estás 12 horas parada armando pedidos, es un montón para una sola persona, igual mi pareja me ayuda”, aclaró.

Anita encontró en Nutri -Roca la manera de seguir conectada con su vocación teatral y así lo explicó: “A mí me gusta mucho la gestión que también la tengo del teatro: hablar con un proveedor, charlar con la gente, hacer un videito. Sistematizar la facturación, no me molesta, lo hago con mucho gusto. No hay nada más hermoso que administrar tu propio tiempo, nunca lo había tenido en mi vida. No tener tanta estructura si bien uno se pone rutinas, poder variar está muy bueno”.

Para llegar a su clientela hizo lo mismo que hacía con las obras de teatro: creó una cuenta en Instagram, hizo un video, armó una página web y le escribió a todos sus contactos de Whatsapp. “Yo siempre decía: si lográbamos vender una entrada de teatro, vender un kilo de frutos secos tiene que ser fácil”, recordó. Y como en el arte, el boca a boca funcionó.

Anita es divertida y tiene una energía que contagia. Foto gentileza.

Algo más que una dietética: una comunidad «amorosa»

Buscando contenido para sus redes empezó a hacer videos con comparaciones de precios en los supermercados de la ciudad. “A la gente le encanta, es lo que más le gusta y la paso bárbaro. Soy eso que ven, obviamente exagero un poco pero soy eso. Los que me conocen saben que soy medio loca, un personaje, pero es que, si no me aburro, entonces le meto una onda”, expresó.

Para ella otra de las claves es mostrarse tal cual es. “Fui bastante sincera con lo que me iba pasando, trato de ir contando en qué ando y en qué no. Me conmueve mucho sentirme acompañada, que la gente confía en lo que estás haciendo. Me llegan unos mensajes amorosos, hay una comunidad relinda”, expresó.

Su pareja -que tiene su trabajo propio- es el encargado de filmar, editar y publicar el contenido. Todo a pulmón. En este tiempo, tuvieron que invertir en un teléfono, una luz y un micrófono para tratar de profesionalizar los videos lo más posible y eso da sus frutos. Todo este trabajo creativo no pasa desapercibido en las redes sociales y genera impacto.

Para el futuro, Anita sueña con mudarse a un lugar más grande y poder llegar a Neuquén, Cipolletti o Regina. «Tenemos un diferencial, un concepto y cuidamos el bolsillo de la gente», admite, «siento que no es solo una dietética, sino que trato de entretener, de mezclar la otra parte de mí. No lo hago porque vende sino porque realmente quiero compartir un chiste o un momento. Ojalá que cada vez tenga más tiempo para hacer más de eso”.