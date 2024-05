Así captaron la aurora boreal en Bariloche

En Tierra del Fuego se vivió un fenómeno que no se experimentaba desde hacía, al menos, dos décadas. La gente fue testigo de auroras australes desencadenadas por una gran tormenta solar provocada por desprendimientos solares en los últimos días.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de los Estados Unidos emitió un alerta sobre la posibilidad de que se generara este fenómeno. La Nasa también intervino con monitoreos.

El fenómeno fue captado a través de múltiples imágenes que fueron difundidas en las redes sociales y que muestran un cielo con un tono rosa intenso en Ushuaia y en el sur del país. «Es increíble. Lo único que le faltaba a Ushuaia era poder ver auroras”, publicaron.

El barilochense Daniel Chiesa, aficionado a la astronomía, lo registró desde su observatorio astronómico ubicado en un campo privado en Ñirihuau Arriba.

Así captó el fenómeno astronómico la cámara de Daniel Chiesa. Foto: gentileza

«Ya se sabía que había una gran actividad solar. Era notorio: si uno miraba el sol con filtros, había mucha cantidad de manchas solares. Y si tenías un lente adecuado, lo podías ver a simple vista como un punto negro en el sol. Era un fuerte indicio de que hay una gran actividad solar», describió el emprendedor de Astropatagonia.

Al consultarle sobre el fenómeno, dijo que «el sol eyectó una cantidad de materia importante en dirección a la Tierra. Nunca imaginamos que iba a ser a un nivel extremo como fue el evento».

«Esas partículas que emite el Sol interactúan con la atmósfera de la Tierra y generan estos efectos, como las auroras que se ven en las regiones polares o en la zona escandinava», señaló y aclaró que en este caso, no fueron auroras lo qeu se vio. «Yo me inclino por una plasmasfera que no deja de ser una interacción de partículas emitidas por el Sol con la atmósfera de la Tierra. Viví algo similar en 1987 en Bariloche y nunca más«, indicó.