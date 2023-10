Aumentó el interurbano a Neuquén y antes de fin de mes, habrá una segunda suba

El boleto interurbano desde Neuquén hasta Senillosa, Plottier, Vista Alegre o Arroyito aumentó un 21% la semana pasada, en tanto está en análisis una nueva suba, posiblemente en etapas, de otro 20%, se informó desde Transporte de la provincia.

Desde Arroyito a Neuquén, el boleto trepó a un valor de 819,56 pesos. A Centenario llegó a 414,84. Hasta Senillosa tiene un valor de 597,18 y de 678,72 el interurbano entre Junín y San Martín de los Andes. Ida y vuelta, obvio, el valor es el doble para quien viaja diariamente por trabajo desde las localidades ubicadas alrededor de la ciudad metrópoli.

Las subas que se autorizaron por Transporte de la provincia en septiembre y alcanzaron al 21%. Se informó que correspondió al periodo autorizado hasta agosto, que incluyó la devaluación, aumentos de insumos y nuevos acuerdos salariales. «Se está trabajando en un nuevo aumento, lamentablemente, relacionado con los insumos y los acuerdos salariales que impactaron en el costo del boleto; analizamos si será en etapas», sostuvo el director provincial de Transporte de Neuquén, Juan Alberto Ciarrocca.

En agosto hubo un incremento de un 26% en los interurbanos, mientras que el boleto de Neuquén capital, el urbano (COLE), superó el 33% y se estableció en 174 pesos. Otros urbanos, como el de Centenario llegó a 248,30 pesos y en Cipolletti 161, 89 pesos.

En el servicio de Senillosa a Neuquén, se cuentan a unos 80 ó 90.0000 por mes (Ko Ko), mientras que a Centenario, los boletos vendidos superan los 100.000 pasajeros transportados.

Los boletos más caros se activaron entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, según los recorridos interurbanos, aunque estaban autorizados desde el 1 de septiembre, se indicó.

Ciarrocca dijo que en el mes en curso, operará otra suba de un 20% según los cálculos que ya fueron hechos por el esquema de costos de los colectivos interurbanos. «Está atado a los insumos y los impactos de acuerdos salariales. Alentamos a que obtengan los abonos, por compra de boletos en cantidad en las tarjetas de las empresas, se logra de un 10 a un 15% por compra anticipada«, planteó.

Agregó que «seguimos trabajando para sostener el sistema. Empresas de larga distancia están complicadas, si hay que buscar empresas para nuevos recorridos se complica, Plottier tuvo que aplazar su licitación porque hubo pocos oferentes», describió.

Recordó que los servicios públicos cuentan con subsidios nacionales, al combustible y aportes no remunerables de la provincia aunque igualmente «las empresas vienen muy castigadas post pandemia, algunas cesaron, hubo que trasladar el servicio a otras empresas y en la zona norte o cordillerana, hay recorridos que no se restablecieron como estaba antes», planteó.