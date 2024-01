Aumentó el Ko Ko en Río Negro: quejas y malestar entre los usuarios del servicio en Roca

Desde este miércoles 10 enero comenzaron a regir las nuevas tarifas del transporte interurbano en la provincia de Río Negro. El aumento fue con un promedio del 30% en la empresa Ko Ko y el mínimo pasó de 251 a 326 pesos, lo que generó gran malestar entre sus usuarios.

Según lo informado por la empresa de transporte Ko Ko, la autorización del incremento fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia que es el órgano encargado de regular la tarifa de las empresas como KoKo, Pehuenche y Las Grutas.

El cuadro tarifario establece que desde hoy, quien viaje desde Villa Regina a Cipolletti deberá pagar una suma de 1.769,47 pesos, mientras que quienes circulen de Roca a Cipolletti el boleto costará 867,94.

Si bien la publicación del aumento comenzó a visibilizarse en redes sociales y dentro del colectivo con una afiche sobre cómo son los nuevos precios, muchos usuarios se encontraron el sorpresivo aumento hoy cuando se disponían a pagar el pasaje. «No tenía idea de que aumentaba, pero la verdad ya no me sorprende», indicó una usuaria del transporte que esperaba un colectivo con destino a Neuquén.

Como ella, otras personas que esperaban la llegada del servicio manifestaron lo mismo y agregaron también una serie de quejas y reclamos respecto a la empresa ya que aseguran que el valor de los pasajes no es equivalente a la calidad del transporte. «Tengo muchas cosas que decir y todas son malas, no viajamos cómodos, no hay regularidad en el servicio y deja mucho que desear», expresó una joven que contó que viaja todos los días de Roca a Neuquén por trabajo.

En paralelo un usuario expresó: «No alcanza hoy en día la plata, esta todo caro y todo sube. Con el servicio a veces está bien y otras no porque viajas todo apretado».

«El servicio de aca a Cervantes venimos todo lleno, parecemos animales no personas porque venimos apretados en el colectivo», criticó una señora que viaja regularmente de Cervantes a Roca. «Todo aumenta y el sueldo está en lo mismo, ¿cómo seguimos adelante nosotros?», agregó.

Por su parte, otros usuarios agregaron que viajar cada vez se vuelve más difícil con los constantes aumentos que terminan por afectar directamente el bolsillo de las personas: «Años anteriores no aumentaba tanto -el colectivo- ahora es impresionante lo que ha aumentado, para la persona que tiene que viajar todos los días es complicado».

¿Cuáles son las nuevas tarifas del Ko Ko?

Se anunció que hasta el momento los nuevos precios regirán solo en Río Negro y Neuquén deberá esperar a que el Ministerio de Transporte de la Noción actualice los valores.

Regina – Roca: 1.142,32 pesos

Regina – Cipolletti: 1.769,47 pesos

Roca – Cipolletti: 867,94 pesos

Fernández Oro – Roca: 727,95 pesos

Cipolletti- Fernández Oro: 326 pesos

Allen – Roca: 529,71 pesos

Allen – Regina: 1.465,90 pesos

Allen – Cipolletti: 419,97 pesos

Cervantes – Roca: 492,76 pesos

Mainqué – Roca: 643,95 pesos

Godoy – Roca: 951,93 pesos