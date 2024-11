Bariloche concentra estudiantes que discutirán sobre realidades vinculadas a la juventud

Desde este sábado hasta el lunes, Bariloche será sede de la Semana de los Derechos de las Juventudes del que participarán más de 80 estudiantes de Misiones, Buenos Aires y Neuquén, Puerto Madryn, Mar del Plata y la ciudad anfitriona. El lema en esta oportunidad es «Transformar lo (im)posible» con el objetivo de priorizar sus voces como actores centrales de la sociedad civil y la construcción activa de la transformación social.

La actividad nació en 2007 ante la necesidad de generar un «espacio fértil» para el debate y la acción de las adolescencias y juventudes en torno a sus derechos, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La propuesta abarca encuentros, talleres y espacios de trabajo centrados en distintas problemáticas o realidades, como el empleo, la educación, la salud y los Derechos Humanos que, luego se traducen en proyectos, declaraciones, banderas o consignas para generar aportes a las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales.

«Este proyecto pretende fortalecer espacios de contención de las juventudes, generar conversaciones en torno al déficit de respuesta político institucional para atender necesidades urgentes en materia de derechos», indicaron los organizadores.

Este evento que se lleva a cabo en el hotel Cagliero, en el kilómetro 19,5 de la avenida Bustillo, es coordinado por la Fundación Gente Nueva, en articulación con la Red Encuentro de Entidades no Gubernamentales para el Desarrollo, Fundación SES, Jóvenes Solidarios, Fundación Otras Voces, Federación Vecinalistas de Misiones, Centro Nueva Tierra, y Fundación Suyai.

En esta ocasión, se discutirán distintas problemáticas que atraviesan a la juventud, como filosofía, educación sexual, violencia intrafamiliar y la salud mental en los jóvenes. «El objetivo además es intercambiar sobre los derechos y la vida de los adolescentes, cómo sentirnos cómodos y sobre nuestro futuro”, destacó Valentina Bruno, del colegio Amuyén de Bariloche. Este colegio es uno de los 10 establecimientos educativos que gestiona la Fundación Gente Nueva en ocho barrios de Bariloche con una matrícula de más de 2.000 estudiantes.

El docente Matías Cariboni, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Gente Nueva, explicó que el encuentro está conformado por “organizaciones sociales que venimos trabajando en la Red Encuentro con jóvenes hace muchos años y siempre estamos articulando y pensando acciones en conjunto».

Insistió en que «la juventud tiene que ser protagonista, ocupar espacios y dimensionar la fuerza que tiene para cambiar la sociedad y pasar a ser actores preponderantes. El objetivo del proyecto es movilizar y fortalecer la participación de jóvenes en organizaciones de la sociedad civil, a fin de relevar sus intereses y capacidades, visibilizar sus problemáticas prioritarias, la formación en Derechos Humanos y el abordaje de estrategias que les permitan tener incidencia en políticas públicas”.

Respecto a esta última edición, Cariboni resaltó que “es la primera experiencia de recibir a estudiantes de otras provincias». «La idea es que los jóvenes pasen un fin de semana de formación ciudadana, política con compromiso con el territorio, que puedan desarrollar sus potencialidades, ser escuchados y compartir las diferentes realidades del país. Es un proceso de participación juvenil basado en metodologías de formación y acción que fortalece las capacidades de jóvenes al mismo tiempo que promueve su movilidad y protagonismo dentro de las organizaciones sociales y las comunidades”, detalló.

El desafío de este año será replicar la metodología de las ediciones anteriores, pero a escala regional a fin de acercar y convocar organizaciones chicas o grupos culturales que muchas veces no pueden llegar al encuentro nacional.

“La organización de este evento se gestó el año pasado, y ante un contexto político y económico desfavorable se pensó en hacer encuentros más pequeños en diferentes lugares del país para no abandonar la experiencia, que viene siendo muy linda y satisfactoria hace muchos años», detallaron desde la Fundación Gente Nueva. Agregaron que al no tener la posibilidad de hacer el encuentro general en Chapadmalal, donde concurrían un promedio de 700 jóvenes, «ahora la escala es menor, pero no por eso menos importante».

En la grilla de propuestas programadas, se encuentran los Talleres de Formación Política, Comunicación, Medio Ambiente, Estado presente, armado de resolución de conflictos y violencias de género. También habrá espacios recreativos, pintada de murales, momentos de playa y socialización, caminatas guiadas, presentaciones artísticas y fogatas colectivas.