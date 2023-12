Bendiciones a parejas gay: “hace bien reparar tanta discriminación”

El párroco jubilado Rubén Capitanio asegura que el papa Francisco no es ajeno a lo que pasa a nivel cultural, social, religioso y político en el país y en el mundo.

Rubén Capitanio está en el living de su casa, en Plottier. Mate amargo en mano. Hace algunos minutos cortó con FM Los Lagos, que, como todos los martes, desde hace 18 años, hace una columna radial.



Se asoma por la ventana y ve a sus vecinos en bicicleta: “no hacen ejercicio”, piensa, “deben salir a hacer algún mandado”. El párroco jubilado ya tiene listo el bolso para partir a San Martín de los Andes. “Viste que los viejos nos tenemos que cuidar del calor para no deshidratarnos y del frío para no engriparnos”. Por eso, entre su ropa, se aseguró buen abrigo para no pasar frío en la última reunión del año del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen.

Ceba un mate y esta listo para dar su opinión sobre lo publicado el lunes por el Vaticano: la declaración ‘Fiducia supplicans’ del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el que el Papa Francisco aprobó formalmente la autorización para que los sacerdotes bendigan a parejas gays, lesbianas y/o divorciados vueltos a casar.

Lo que parece difícil Capitanio lo hace simple: «‘Fiducia supplicans’ no significan nada especial. La Iglesia, como la abuela que se resiste a dejar los ruleros, se resiste a dejar el latín como idioma universal. Entonces, todos documentos llevan el nombre de las dos primeras palabras del documento en latín”.

La declaración del Vaticano surge como respuesta a consultas que le llegan. “La hacen”, explica, “obispos de alguna diócesis o movimientos religiosos”. Las preguntas son variadas pero en este caso fueron en torno a si se podía bendecir a un varón o una mujer que estuvieron casados y han vuelto formar otra familia. O parejas del mismo sexo.

Capitanio es conocido por ser claro a la hora de hablar. Insiste con su explicación: “mientras el Vaticano no responda a estas consultas, los que se niegan, dicen que no se puede hacer”. Por eso, aclara: «con esta publicación ya no hay dudas».



“Esta declaración”, asegura el párroco, “significa un acto de respeto hacia las personas y nos hace muy bien a las iglesias porque nos permite a nosotros revisarnos y ser más respetuosos de la libertad y la conciencia de las personas. Sean quienes sean y decidan o piensen como piensen. Nos hace bien a nosotros comenzar a tomar estas actitudes que reparan tanta discriminación y tanto fariseísmo que hemos ejercido a lo largo de los años”.

“¿Cómo nos vamos a oponer?”, pregunta Capitanio, “sería una contradicción contra nuestra fe. ¿Que es bendecir? No es promover tu decisión, es querer para vos el bien”. En la práctica sacramental, se los ve a los párrocos bendecir. Algunos lo hacen con agua bendita, otros apoyando su mano. Bendicen casas, autos y hasta mascotas .

“¿Y que deseamos en ese acto?”, vuelve a preguntar Capitanio, “que esa casa sea para bien de todos los que la habitan, que ese auto se utilice para el bien. Si, podemos bendecir una casa, un auto o una mascota”, se ríe, “¿Cómo no se va a poder bendecir a una persona? Sería absurdo y contradictorio con nuestra propia fe”.

Y refuerza su idea: “los que plantean las dudas, en el fondo lo que plantean es la pregunta de si hay que respetar la libertad y la conciencia de las personas. En el fondo es ese el cuestionamiento. Por eso, el Vaticano dice: hay que respetar siempre”.

Capitanio está a minutos de salir de viaje, pero se hace el momento para compartir sus últimas reflexiones: “el Dios de cualquier religión siempre respeta la libertad de la conciencia. Si hubiera un Dios que no lo hace, no es Dios”.

Tampoco se va sin antes de dar su opinión sobre la decisión del Vaticano en el contexto nacional en el que ganó La Libertad Avanza: “es saludable para que sea una luz que intente diferenciarse de tanto oscurantismo que se renueva con estas opciones de ultraderecha, no solamente en lo económico, sino también en lo humano”.

“Ojalá”, cierra, “sirva para inclinar la conciencia social a una conciencia menos farisea y más respetuosa de la libertad y de la conciencia de las personas a nivel país y a nivel extranjero”.