Bomberos de Añelo: más de 20 años con el noble deseo de cuidar a su gente

El crecimiento de Añelo guarda dentro suyo décadas de historias sencillas, donde los propios vecinos se organizaron para lograr las mejoras que necesitaban a diario. Así, desde el compromiso y la solidaridad, se construyeron instituciones fundamentales, como el cuartel de Bomberos Voluntarios, para quienes lo integraron, la memorable “Central 22”, que nació de una necesidad concreta: atender las urgencias con algo más que la comisaría, la sala de salud y el apoyo de localidades vecinas.

“Estábamos en el Añelo que no es lo que es hoy, pasaban muchas cosas”, recordó Guillermo Suazo, uno de sus protagonistas del proceso, en un video conmemorativo que publicó la institución en 2025, con motivo de su 20° aniversario. La primera sede de ese espacio fue una casa prefabricada, de madera, sin piso, calefaccionada con una estufa a leña, algo muy distinto a lo que se pudo inaugurar en el último tiempo.

Foto: Gentileza Bomberos Añelo.

José Humberto Méndez fue también uno de los impulsores que recordó esos años, junto a la mirada femenina de Mirta Izaza, integrante de la comisión. Entre todos cubrían guardias, se capacitaban y asistían con mate cocido y tortas fritas a los exhaustos voluntarios que volvían de cada intervención. Antes de esta iniciativa, en cada alerta colaboraba el municipio o recurrían al cuartel de Loma de La Lata. Si la situación era grave, no quedaba alternativa que la solicitud a San Patricio del Chañar, recordó el exintendente Norberto Izaza.

Los rescates en accidentes en la Ruta 7 eran las más recurrentes, aunque nadie olvida el impacto de la crecida histórica de 2006, que como en estas semanas de tantas precipitaciones, hace exactamente 20 años, generó serias complicaciones. En aquel entonces, esto obligó a recibir apoyo de Bomberos de Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, el Ejército y helicópteros de la Provincia, entre otras asistencias.