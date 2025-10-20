Aniversario de Añelo: todo empezó en el Correo… 

Hace algún tiempo circulaba en Facebook este aviso de un servicio privado de entrega de paquetes: “hoy sábado vendrá un repartidor al mediodía y no conoce la localidad, por lo tanto estará ubicado sobre la Plaza Central. Reparto especial por el Día del Niño”, decía. Añelo tiene servicio de Correo (e incluso tuvo de Telégrafos) desde fines del 1800, pero aún hoy el tema sigue registrando desafíos.

A pesar de todo, vale destacar que la vieja oficina postal, ubicada en la intersección de las calles Bajada de los Patrias y Arroyo Carranza, fue, según explica el cartel exhibido en su ingreso, “el núcleo inicial de un caserío que con el correr del tiempo se convirtió en la actual localidad”. Así de fundacional.

Foto: Florencia Salto.

En el marco de la avanzada del Ejército por esa zona, se la llamó originalmente Fortín Carranza, en un contexto en el que la extensión de las líneas del telégrafo era, en definitiva, la única tecnología disponible en esos años para que las tropas pudieran comunicarse entre sí y para que los nuevos caseríos que empezaban a formarse pudieran tener contacto con mayores centros poblacionales.

“La falta de caminos adecuados, de puentes que permitieran sortear especialmente en invierno los innumerables cursos de agua (…) tornaron en un primer momento muy dificultosa la ocupación del espacio por parte del Estado Nacional”, recordó Bernardo Martínez, en su libro “Nosotros somos Añelo, 100 años de Historia”, que tomó como fuente la labor del historiador Juan Mario Raone en su trabajo “Fortines del Desierto”.

Se sabe que originalmente, la primera posta que sirvió para estas funciones en esa zona, había sido Fortín Tratayén, ya en 1881. Sin embargo, al ser Chos Malal declarada capital del nuevo territorio nacional, en 1887, el Destacamento Postal Añelo se volvió un paso obligado en la conexión con la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Por eso se definió traer la oficina telegráfica a esa misma construcción de paredes de “adobón” revocado, que data de 1880, con techo de carrizo y de puerta sencilla, alta y angosta, como se estilaba en la época, donde se guardaban artículos para el Ejército y se recibían también las comunicaciones.

Foto: Florencia Salto.

Cuando Diario RÍO NEGRO publicó una crónica sobre esa misma sala oficial, corría el año 2002, más de 100 años después, y poco quedaba de las dependencias que desde siempre fueron precarias. La gestión de Cultura local de esos años, a cargo del mismo Bernardo Martínez que escribió el libro citado en esta nota, logró la recuperación de las instalaciones, de las que se había derrumbado buena parte: el carrizo del techo se reemplazó por chapa galvanizada y el cartel de “reserva histórica” fue reemplazado por uno que distingue al lugar como una “Referencia Histórica Regional “.

Y para que no caiga en el olvido, allí se homenajeó también en el 2015 a Esteban Guerrero, el joven de 22 años, que en ese tiempo, hacía sus primeras armas, pero que también ofició de constructor y custodio de ese espacio. “Allí se reciben o transmiten unos trescientos despachos por mes, que ponen en comunicación a Añelo con el mundo civilizado”, decían los antiguos informes de los funcionarios que lo recorrieron.

El escenario era otro, entre la producción agropecuaria en las chacras sobre el río Neuquén y la ganadería caprina en la meseta circundante, por lo que recién en 1973 se la conformó como Comisión de Fomento, según recordó un proyecto de la Legislatura provincial.