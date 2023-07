Buscan a Chiska, la perra cordobesa que se perdió en Cipolletti: su dueña ofrece recompensa por su aparición

En Cipolletti desapareció la perra Chiska y su familia ofreció una recompensa para quien la pueda encontrar. Gabriela, su dueña explicó que viajó desde Córdoba para visitar a su familia y desde hace una semana que no encuentra a su mascota.

Gabriela, su dueña explicó que viajó desde Córdoba para visitar a su familia en Cipolletti y contó cómo conoció a Chiska. «Vine a visitar a mi familia y traje a mi perrita Chiska porque es muy compañera. La rescaté de la calle hace tres años, estaba toda lastimada. Después la cure porque tuvo un tumor en la pierna y sobrevivió, ella cuando la rescaté los veterinarios dijeron que tenía entre 8 y 10 años. Es una perra súper compañera«, comentó.

Detalló que se le escapó hace una semana de la casa de un familiar durante la madrugada. «Se me escapó de la casa de mi abuela en barrio Don Bosco, cuando la saqué para que haga sus necesidades a las 5 am, porque pasó un auto súper rápido por al lado, casi la pisa y parece que se asustó y salió corriendo como una liebre», lamentó.

Y reafirmó: «Desde el sábado pasado no la encuentro, la estoy buscando por todas partes y salgo a dar vueltas».

Además aseguró que ofrece recompensa por su aparición. La recompensa es económica, ofrece hasta 50 mil pesos para que encuentren a Chiska.

La difusión para que aparezca la mascota. Foto: Gentileza.

La sospecha de que Chiska está con otra persona

Gabriela explicó que sospecha sobre el paradero de Chiska, «pienso que alguien la tiene en su casa«, opinó.

Y denunció que «hace un rato me escribió una persona que no me atiende el teléfono y me dijo que era de ella la perra«.

La dueña de Chiska describió que el jueves vuelve a Córdoba y espera poder encontrarla antes. «Me estoy volviendo a Córdoba el día jueves, espero poder volver con mi compañera de viaje, es vieja no sirve no para perra guardián porque le encanta dormir todo el día y ni ladra», concluyó.