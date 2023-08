Buscan desesperadamente a Rufus, un perro que desapareció en Cipolletti: presumen que fue robado

Este miércoles generó repercusión en redes sociales la desaparición de un perro en Cipolletti. La dueña de «Rufus» detalló que la búsqueda comenzó este martes durante la tarde, cuando en un descuido, el animal desapareció. Presume que Rufus podría haber sido robado.

Según relató Micol, la dueña de las mascotas, este martes alrededor de las 19 sacó a sus mascotas para que hagan sus necesidades y en un descuido, una de ellas desapareció, aunque presume que se la llevaron. El hecho ocurrió en calle Saavedra, detrás del Corpofrut.

Explicó que ingresó a su domicilio y en cuestión de segundos, Rufus había desaparecido en la calle. «Siempre salgo afuera con ellos a acompañarlos, ayer lo saco y ellos estaban un poquito más lejos de mi casa. Entré a buscar una manzana, fueron dos segundos, abrí la heladera y cuando me doy vuelta entra mi otra perra asustada», describió. Y confirmó la desaparición: «Salí corriendo y no estaba más, había muchísima gente y autos porque había actividades en el Corpofrut».

Rufus desapareció este martes en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Comentó que dialogó con las personas que se encontraban en el lugar para saber si hubo algún testigo pero no logró conseguir información: «Me di toda la vuelta de la manzana, le pregunté a toda la gente. Él jamás se iba, no llegaba más lejos y no cruzaba la calle»

Explicó que Rufus es un Bulldog francés de un año y cinco meses, entre sus características planteó que cuando camina o corre, sus patas traseras tienen un leve desvío que lo hace identificable.

Además comentó que está en búsqueda de cámaras para corroborar cuál fue la causa de su desaparición. La denuncia la realizó en la Comisaría N°32.

La búsqueda se viralizó rápidamente en redes sociales.

Micol puso a disposición su celular en caso de tener novedades: 2994554215.