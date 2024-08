Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: 6 llamadas y 3 testigos orientan los rastrillajes

El tiempo parece correr más rápido para la Fiscalía y la Policía de Neuquén. Ya son 19 los días que lleva desaparecida Luciana Muñoz, la joven de 20 años que fue vista por última vez el 13 de julio en Gran Neuquén. Agosto comenzó con la intensificación de los rastrillajes en la meseta, el punto fue marcado en uno de las declaraciones y llamadas que se sumaron, desde que la recompensa económica para quien brinde aportes certeros a la causa.

El incentivo que, el pasado viernes se amplió a 10 millones de pesos, sumó desde ese día 6 llamadas telefónicas y 3 declaraciones en calidad de testigo, confirmó el gobierno provincial.

Estos datos se suman a los 4 llamados que se habían recibido y analizado cuando se lanzó la recompensa con un resarcimiento de 1 millón de pesos, el miércoles 24.

El área indicada abarca casi 5 kilómetros que se recorren por tierra y cielo, una y otra vez. El sector va desde «El Choconcito» hasta las instalaciones del matadero en plena meseta capitalina. La geografía el terreno es difícil y exige la revisión meticulosa. A pie, a caballo y con perros se «peina» metro por metro, confió una fuente policial.

Este jueves los operativos comenzaron a las 9:30 y hasta el momento no arrojar resultados positivos. En tanto, la causa permanece cubierta por un intenso hermetismo. La familia hizo expresa su posición de no hablar con la prensa. Incluso desde la Policía ya no se habilitan efectivos para que brinden detalles sobre los operativos.

Según pudo constatar Diario RÍO NEGRO, durante la semana se realizaron varias entrevistas que ahondaron en datos sobre la vida de Luciana, sus vínculos familiares y con sus amigos. En este punto, todo lo nuevo que se sume a la causa es investigado.

El ministerio de Seguridad a cargo del ministro Matías Nicolini, reconoció en las útlimas horas que el personal policial lleva rastrilladas unas 988 hectáreas desde el martes 16, día en el que se radicó la denuncia por desaparición.