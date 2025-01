Calor extremo en Neuquén: qué hacer para evitar cortes de luz y prevenir incendios forestales

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anunció un día extremadamente caluroso para este domingo en Neuquén, con una máxima de 42°. Por eso, desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) emitieron una serie de recomendaciones para superar la ola de calor sin cortes de luz. También el Parque Lanín recordó cómo prevenir incendios.

En este sentido, ante las altas temperaturas en la provincia, el EPEN solicitó a los ciudadanos: «Apagar iluminación innecesaria durante el día; desconectar electrodomésticos y dispositivos no utilizados; reducir aperturas de puertas de heladeras y freezers; mantener el aire acondicionado a 24°C y ambientes cerrados».

También pidió a comerciantes, empresas e instituciones «apagar la iluminación innecesaria» durante la mañana y tarde del domingo, como así también los carteles eléctricos.

Cómo prevenir incendios forestales por el calor extremo en Neuquén

Por su parte, la Intendencia del Parque Nacional Lanín informó las siguientes medidas para prevenir incendios forestales y de interfase en el área:

• Recordar que está prohibido acampar en lugares no habilitados.

• En la montaña y sendas solo se puede utilizar calentador.

• Hacer fuego sólo en los lugares habilitados, señalizados con la cartelería específica. En estos lugares nunca dejar solo el fuego.

• Para apagarlo, se debe arrojar abundante agua, ya que la tierra solo sofoca el fuego que puede volver a prenderse.

• Luego de echarle abundante agua, para estar seguros, se debe acercar la mano a la ceniza y no percibir calor. Si hay miedo de quemarse, entonces se necesita más agua para estar seguros de que quedó totalmente apagado.

• Las colillas de los cigarrillos deben apagarse con agua, nunca dejarlas tiradas en el suelo.

• No tire la basura al fuego. Júntela en una bolsa y regrese con sus residuos.

• Si ve una columna de humo, llame urgente a los teléfonos de emergencia del Parque Nacional 02972 427 210 y/o de cada localidad.

Asimismo, se recordó que «no es época de quemas diarias ni nocturnas» y que «solo se puede hacer fuego en lugares habilitados y no en fogones improvisados».

Domingo con 42° en Neuquén: seguí estas recomendaciones para evitar golpes de calor

También, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió una serie de recomendaciones para este fin de semana por las altas temperaturas. Advirtieron sobre los riesgos de sufrir golpes de calor y deshidratación y recordaron cómo prevenirlos.

Recomendaciones para evitar golpes de calor:

Evitar la exposición directa al sol.

Hidratarse constantemente: se recomienda consumir abundante agua fresca (dos litros de agua segura al día), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, ingerir frutas y verduras bien lavadas, y aumentar la frecuencia de la lactancia en bebés.

se recomienda consumir abundante agua fresca (dos litros de agua segura al día), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, ingerir frutas y verduras bien lavadas, y aumentar la frecuencia de la lactancia en bebés. Mantener los ambientes ventilados.

Usar ropa ligera, suelta, de colores claros y sombreros o gorras.

Evitarlo es prevenir la exposición prolongada al sol y no exponerse al sol entre las 10 y las 17.

Optar por permanecer en lugares frescos al aire libre y con sombra.

Usar protector solar factor 50 durante todo el año, aplicándolo media hora antes de exponerse al sol (para que sea efectivo), y reaplicarlo cada dos horas.

