Campaña del mes: ayudá a impulsar el empleo de personas en situación de calle

“Hay una parte de la sociedad que, al ver a una persona en situación de calle mira para otro lado. Quién no habrá escuchado a alguien por ahí decir que ‘las personas en situación de calle no quieren laburar’”, me contó Malena Famá en una entrevista hace un par de años. Ella es la directora de Fundación Multipolar, una organización que acompaña a personas en situación de calle, fortaleciendo su autonomía, para aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo.

Durante mayo, en nuestra campaña del mes buscamos impulsar el mensaje y las iniciativas de Multipolar.

“Quienes critican desconocen que se necesitan como siete personas para sacar a una de la situación de calle. Requiere mucho esfuerzo de ambos lados. Supongamos que una persona en situación de calle consigue una entrevista de trabajo. Para empezar, no tiene donde bañarse, ni ropa para cambiarse, ni dónde dejar sus pertenencias. Ahora supongamos que logra resolver esos conflictos. La entrevista es a las 10 am. La noche anterior no duerme porque, como no tiene despertador, tiene miedo de quedarse dormido. Termina la entrevista y le dicen: ‘Gracias por venir, te llamamos por sí o por no’…. ¿adónde lo van a llamar?”. Así describió Famá el problema al que se dedican desde la organización.

“Las personas con las que trabajamos tienen derecho a tener un trabajo decente, pero no tienen las oportunidades para conseguirlo y sostenerlo”, agrega ahora la directora de Multipolar en diálogo con RED/ACCIÓN.

Con eso en mente, desde la organización desarrollaron una pieza audiovisual sobre la problemática para reflejar cómo viven las personas en situación de calle y qué perspectivas hay para acompañarlas. Mirarlo y compartirlo ayuda a visibilizar esta situación.

Formarse para el mundo laboral

Multipolar cuenta con un Centro de Formación para el Trabajo al que consideran su “columna vertebral” y en el que desarrollan su metodología de abordaje sistémico. Así lo explica Famá: “Nuestro trabajo no aborda sólo a las personas en situación de calle, sino a la sociedad de la que son parte, y por eso trabajamos con empresas, medios, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto para que la integración social de quienes viven en la calle sea posible”.

En esta línea, el centro de formación pone a disposición un proceso de acompañamiento personalizado que contempla capacitación para el trabajo y diversos talleres que favorecen la autonomía. Mediante estos apoyos, se busca derribar las barreras a las que se enfrenta la población en situación (o riesgo) de vulnerabilidad social, en términos de acceso al trabajo.

En esta nota contamos cómo trabaja Multipolar para ayudar a personas en situación de calle. Famá contaba sobre su experiencia con Marcelo: “Lo primero que nos preguntó fue si creíamos que él podía hacer algo diferente con su vida. Nuestra respuesta fue que por supuesto él podía hacer algo distinto con su vida. Marcelo se aferró”. Luego, consiguió empleo y logro salir de la situación de calle.

“Para apoyar el CFT, podés ayudar donando de manera muy sencilla para que podamos cargar la SUBE para que una persona pueda venir a recibir nuestro acompañamiento por un mes, o sumar insumos para los desayunos de quienes asisten, porque con la panza vacía no se puede pensar ni aprender”, explican desde Multipolar.

Un juego para concientizar

Otro de los principales proyectos de Multipolar es el Juego de la (NO ES) vida. Con esta iniciativa se busca sensibilizar a la población en su conjunto sobre la crudeza de vivir en situación de calle. Se trata de un juego que visibiliza de manera respetuosa la realidad de las personas que viven en esta situación.

Las “situaciones” están guionadas para llegar a vivenciar la experiencia tal como la atraviesan las personas en extrema situación de vulnerabilidad y para reflejar a través del desarrollo del juego el rol de cada actor para abordar esta problemática social. El juego se ofrece a empresas, organizaciones y colectivos de personas.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.