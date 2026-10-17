Choque y vuelco en la Ruta 7: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre

Las autoridades policiales le labraron una multa y le secuestraron la licencia de conducir. (Foto: Policía de Centenario)

Un accidente de tránsito ocurrió durante las primeras horas de este sábado en la localidad de Centenario, específicamente sobre la traza de la Ruta 7. En el hecho, un joven conductor protagonizó un impresionante vuelco que movilizó a diversos equipos de emergencia locales.

Como consecuencia directa de los golpes sufridos, el automovilista debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital de la zona para su atención médica. El operativo de seguridad y asistencia requirió la intervención directa de los Bomberos Voluntarios de Centenario.

Choque y vuelco en Ruta 7: los detalles

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía local, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 26 años que tenía domicilio registrado en la localidad de Vista Alegre. El conductor circulaba a bordo de un automóvil marca Volkswagen modelo Vento GLI.

El incidente vial se registró cerca de las 6 de la mañana, momento en el cual el rodado se desplazaba por la ruta en sentido sur-norte, desde Centenario hacia Vista Alegre. En esa zona de la traza provincial, por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió por completo el control de su coche.

Bomberos voluntarios dieron vuelta el vehículo para posicionarlo sobre sus cuatro ruedas (Foto: policía de Centenario)

Una vez que las autoridades policiales se presentaron en la escena del accidente, procedieron a realizarle los protocolos de rigor al conductor involucrado antes de que fuera derivado al centro de salud. En ese contexto, efectivos de Tránsito Villa Obrera le practicaron un test de alcoholemia al automovilista. El dispositivo arrojó un saldo de 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

El trabajo de bomberos y asistencia médica al conductor+

Los rescatistas trabajaron en el lugar para dar vuelta el vehículo y dejarlo nuevamente apoyado sobre sus cuatro ruedas. En tanto, el posterior traslado del hombre al hospital local fue dispuesto por los profesionales como una medida de rigor y prevención debido a los diversos golpes que presentaba tras el vuelco.

Al requisar el interior del habitáculo del Volkswagen Vento, los agentes constataron la presencia de botellas con bebidas alcohólicas, entre ellas fernet.

A raíz del resultado positivo en los análisis, las autoridades policiales procedieron a labrarle el acta de infracción correspondiente con su respectiva multa. Asimismo, los uniformados le retuvieron de manera preventiva la licencia de conducir al infractor, según consignó el medio local.