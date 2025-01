Cierra el principal fabricante de Adidas en Argentina: cuáles son los motivos.

En el segundo año del Gobierno de Javier Milei, una importante marca de indumentaria deportiva anunció el cierre de su fábrica. Está ubicada en Buenos Aires. Cuál es la empresa y cuando cerrará.

A pocos días de iniciar el 2025 se conoció que la fábrica de calzado DASS, ubicada en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, cerrará sus puertas.

Según informó El Destape los empleados se enteraron de su despido a través de los telegramas que fueron enviados durante sus vacaciones. El cierre definitivo será el 20 de enero y son más de 400 los trabajadores que fueron despedidos.

Una importante marca deportiva cerrará su fábrica en Argentina: el motivo

Según explicó el titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), Agustín Amicone, a El Destape, el cierre se debe a una crisis en el sector por el incremento de las importaciones y a la disminución del consumo.

En este sentido, aseguró que la apertura comercial llevó a que empresas como Adidas, principal cliente de DASS, prefieran importar calzado a menor costo en lugar de producirlo localmente.

«Lo primero que quiero decir es que cierra Adidas, porque poner en DASS el foco cuando en realidad es Adidas el principal responsable de la decisión no es central la realidad en el verdadero causante. El responsable es Adidas internacional. No sé las causas, porque la empresa no comunicó los motivos pero nosotros podemos inferir que se debe a la apertura total del comercio de importaciones que tiene la Argentina», dijo Amicone.