Comienza la cuenta regresiva para Ritual, el primer festival gastronómico de Cipolletti

Comenzó la cuenta regresiva para el primer «Ritual» de Cipolletti, el festival gastronómico que promete convertirse en una tradición. «Yo creo que será uno de los eventos que va a quedar en el calendario de la ciudad porque tiene que ver con la identidad de Cipolletti en el desarrollo del Alto Valle de Río Negro”, aseguró el intendente Rodrigo Buteler.

La apuesta busca fortalecer el vínculo entre la producción regional y quienes le agregan valor con sus emprendimientos gastronómicos. «Estas acciones colectivas son grandes puntos de encuentro», destacó Lucio Bellora, organizador del festival. Valoró la posibilidad de descubrir propuestas y conocer a quienes están detrás de cada plato.

Ritual se realizará del 11 al 15 de noviembre, con un circuito de restaurantes, bares y cafeterías que ofrecerán menús especiales a precios promocionales, además de experiencias con cocineros invitados. El sábado 14 y el domingo 15, de 12 a 23, la propuesta se concentrará también en el Parque Rosauer: habrá una feria con entrada libre y gratuita, puestos gastronómicos, productores, bodegas, sidreras y cervecerías, música en vivo, clases de cocina y actividades.

Rodrigo Buteler y Lucio Bellora. (Foto: Cecilia Maletti).

Emoción total: emprendedores gastronómicos se preparan para iniciar el «Ritual»

Para Sofía Cid y Francisco Ávila, de Nuevo Puerto, Ritual será un debut: aunque ya participaron en eventos privados, esta será su primera feria gastronómica abierta a un público masivo. Con una pescadería que se acerca a su cuarto año, quieren aprovechar el encuentro para derribar una barrera que reconocen entre sus clientes: la idea de que cocinar pescado es complicado.

«Queremos que se conozca el producto, que se sepan que es rico, que es saludable y que no es tan difícil como parece cocinarlo», explicaron. Su propuesta incluirá pescado frito con papas o ensalada, además de una vinagreta de mariscos y ceviche.

Confían en que el evento podría abrirles nuevas puertas y ya evalúan la posibilidad de tener un local gastronómico. «Esto es el principio de algo», remarcó Francisco. «Hay muchos nervios y ansiedad porque se vea y que salga todo bien, que a la gente por lo menos le guste, encuentre algo que lo hace sentir cómodo a la hora de comer», añadió Sofía.

Sofía Cid y Francisco Ávila, de Nuevo Puerto en la presentación de Ritual. (Foto: Cecilia Maletti).

En Marga, Simón Lochbaum prepara una semana que combinará menús especiales, encuentros con cocineros invitados y versiones pequeñas de platos clásicos para la feria. El chef quiere que ese formato permita acercar su cocina a más personas. «Esta movida de compartir, incluso compartir con colegas de la propia ciudad, nos recontra potencia, nos hace crecer a todos y nos acerca mucho más también a los productores», comentó.

Después de participar como invitado en Bariloche a la Carta, ahora le tocará recibir al público en su propia ciudad y mostrar una cocina vinculada con los productos de estación, como espárragos y alcauciles de la zona. «Nos gusta el desafío de ser anfitriones, porque hoy en este Ritual vamos a ser nosotros los que recibimos a la gente», expresó.

Agustín Furlán participará con Caos y Costra Pizza, dos propuestas con las que busca acercar a Cipolletti sabores que descubre en sus viajes. La hamburguesería, con cuatro años de trayectoria, llevará una versión más elaborada y gourmet de su cocina habitual. La pizzería, abierta hace seis meses, ofrecerá su fusión de estilos neoyorquino y napolitano en porciones.

«Estamos muy ansiosos, muy entusiasmados por la expectativa que se generó», contó y enfatizó: «Es algo que sentimos que le hacía falta a la ciudad, la ciudad lo pedía».

No faltó la comida para iniciar el Ritual en Cipolletti. (Foto: Cecilia Maletti).

El comienzo de una nueva tradición en Cipolletti

El nombre del festival expresa el horizonte que imagina Bellora: construir una costumbre alrededor de la gastronomía y la producción, una cita reconocible para cipoleños y visitantes. «Planteamos que sea un ritual, que año a año esperemos lo que va a pasar en noviembre en Cipolletti», explicó. La intención es mostrar algo que ya sucede diariamente en la ciudad, pero que ahora tendrá un espacio colectivo para hacerse visible.

Según anticipó, la mayoría de los restaurantes prepara propuestas especiales para la ocasión, con un desafío. «Sin perder la identidad de cada restaurante, yendo dos pasitos más, profundizando en la identidad gastronómica, sumando producto local y generando una propuesta nueva durante estos días que dura Ritual”, describió.

No habrá un precio único, sino que cada establecimiento definirá valores promocionales acordes con su propuesta, para preservar la diversidad del circuito.

Aunque el primer paso todavía está por darse, el organizador ya imagina otras formas de encuentro. Una de las posibilidades es que futuras actividades permitan visitar directamente las chacras y acercarse a quienes producen, sin que toda la experiencia deba concentrarse en una feria. Por ahora, lo plantea como un horizonte: «Primero hay que hacer este paso y empezar a hacer esta construcción con bases firmes», remarcó Bellora.

Lucio Bellora en la apertura del Ritual. (Foto: Cecilia Maletti).

Anticiparse al Niño y todo lo que se viene con el Ritual de Cipolletti

El clima es una de las variables que siguen de cerca los organizadores. Frente a la posibilidad de lluvias y la persistencia de El Niño, Buteler aseguró que hay alternativas previstas para la feria al aire libre, desde un esquema de carpas hasta un eventual cambio de fecha, según lo que indique el pronóstico. «Hay planes B construidos en función de eso», afirmó.

Con humor, el intendente resumió la preocupación por el tiempo: “La verdad que el Niño vino con toda la familia”. Pero aclaró que esa incertidumbre no debía frenar una iniciativa que venían pensando desde el comienzo de la gestión. «Nos la jugamos, vamos para adelante», sostuvo.

Impulsado por el municipio junto con los protagonistas del sector, el encuentro permitirá recorrer sabores de Cipolletti y de distintos puntos de Río Negro. Para el intendente, el festival representa tanto una oportunidad de impulsar la actividad gastronómica y comercial como una manera de reunir, bajo una misma propuesta, experiencias que hasta ahora estaban dispersas.

La mirada de Buteler también apunta al crecimiento regional y a las familias que llegan atraídas por la actividad vinculada con Vaca Muerta. En ese escenario, considera que la gastronomía, la producción y los servicios forman parte de la calidad de vida con la que Cipolletti busca diferenciarse. «Todo lo que podamos reactivar y mover de la economía de la ciudad, mejor», señaló.