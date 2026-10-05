Una semana para comer, descubrir y disfrutar con Bariloche a la Carta

Seductoras promociones en restaurantes, catas y degustaciones, clases con cocineros prestigiosos, funciones para escuelas vinculadas a la alimentación saludable, proyección de películas vinculadas a la gastronomía, gratuitas, y un paseo por la feria que involucra 200 puestos de productos de Bariloche y Río Negro. Este lunes arrancó una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC).

El circuito gastronómico incluye a unos 100 restaurantes, con una variada propuesta que refleja la gastronomía de la ciudad cordillerana y ofrece importantes descuentos bancarios.

“Bariloche a la Carta es un evento promocional que apuesta a uno de nuestros grandes diferenciales: la gastronomía para promocionar Bariloche. Más allá de estas cenas especiales, una vez más habrá pop-ups”, planteó el director del evento, Lucio Bellora, que resaltó que Bariloche se ha transformado en un faro de la gastronomía identitaria no solo en Argentina sino en la región.

Este año, la feria que se ha montado en el Centro Cívico y que abrirá sus puertas desde el viernes hasta el lunes albergará a unos 200 productores. Algunos expondrán su oferta, pero a la vez, habrá “un sector más experiencial donde es posible comer y tomar algo”.

En los últimos años, esta feria fue creciendo: arrancó en un sector de 900 metros cuadrados y hoy abarca 5.000 metros cuadrados. Este año, se estima, unas 1.200 personas participarán del armado y atención de los stands y se prevé la afluencia de 40 mil personas que visitarán el espacio en solo cuatro días.

Lucio Bellora es el director de Bariloche a la Carta.

En esta ocasión, una nueva propuesta apuesta a mejorar la experiencia del usuario que podrá hacer un pedido en cualquiera de los stands gastronómicos de la feria directamente desde el teléfono, sin necesidad de concurrir personalmente. Una notificación indica cuándo se puede retirar.

“Bariloche a la Carta no es solo la feria que arranca el viernes en el Centro Cívico para mostrar la producción de la Patagonia y lo mejor de la gastronomía de Bariloche. Pasan un montón de cosas simultáneamente”, valoró Bellora, el ideólogo del evento que hoy es marca registrada en la ciudad.

En relación a las promociones en los restaurantes a lo largo de esta semana, advirtió que todos los menúes tienen un 20% de descuento al que se accede con la tarjeta de Bariloche a la Carta que se descarga desde la web del evento, de forma gratuita. Además, hay promociones bancarias con el Banco Macro y Banco Patagonia de hasta un 30% adicional.

“En nuestra web están todos los menúes con las fotos de los platos, la descripción y el valor con el descuento ya aplicado. Los valores son realmente muy promocionales”, resaltó y agregó que “la idea es que estos productos sean para todo público, con cosas muy accesibles y buenas. También hay un top de gama que, en otro momento, son mucho más caras y en Bariloche a la Carta es un poco más accesible”.

Bellora recordó que este año, por primera vez, BALC tendrá una provincia invitada que, en esta oportunidad, será Córdoba que cuenta con vuelos directos a la ciudad de Bariloche. “Desde hace unos años empezaron a venir cocineros de todo el país con ofertas muy identitarias. La idea ahora es tener a toda una provincia con sus productores, con su promoción turística, con sus diferentes productos. Que esto pase en el interior de Argentina me parece un gran logro de nuestra ciudad”, dijo.

En tanto, Córdoba expondrá sus productos típicos, como el vermut, vinos, chacinados y quesos, entre otros. Los cocineros participarán de los pop ups, a través de clases.

Este año, BALC recibe a cocineros como Agustín Kuran, de Santiago del Estero, Florencia Rodríguez, de Tilcara, Jujuy, Hugo Muñoz Toledo, de Puerto Montt, en Chile, y Maru Botana, entre otros. “Siempre contamos con la presencia de cocinas premiadas con estrellas Michelin de Buenos Aires, como Ultramarinos y Anafe. Tenemos cocinas de mucho nivel en Río Negro o Marga, de Cipolletti. En esas invitaciones a cocineros intentamos ofrecer una muestra de toda la gastronomía de Argentina”, expresó.

Bellora argumentó que, muchas veces, han invitado a un cocinero del norte del país, por ejemplo, y al ver el menú, “no conocemos ni un plato, ni la mayoría de los productos. Es como si fuera otro país. Nos parece súper interesante que lleguen esos productos a nuestra ciudad”.

También habrá un ciclo de cine en el Centro Cívico, con películas vinculadas a la gastronomía y la entrada es gratuita.

“Bariloche a la Carta propone disfrutar la gastronomía de nuestra ciudad y de la provincia. No es necesario ir a un restaurante. Se puede visitar la feria, descubrir productos, hacerlo en tu casa o concurrir a siete restaurantes. Lo que proponemos es un lugar de encuentro y nos apropiamos del Centro Cívico que es nuestra caja de resonancia”, concluyó.

El programa con el circuito gastronómico y todas las actividades se encuentra disponible en la página web www.barilochealacarta.com.