Con 30°C en el termómetro, el viento continúa marcando el ritmo en Neuquén y Río Negro

La mitad de esta semana sigue con un respiro del calor intenso, con temperaturas más agradables que rondan los 30°C en Neuquén y el Alto Valle. Después de los días de picos de hasta 40°C, el alivio se siente, aunque las ráfagas de viento siguen siendo protagonistas.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el calor extremo quedó atrás, y ahora disfrutamos de un clima más cómodo, aunque el viento del sudoeste sigue siendo un actor clave, con ráfagas que aportan frescura y también algo de inestabilidad.

Aunque el termómetro no bajará mucho, el fin de semana se espera que vuelvan a subir las temperaturas, así que no olvides tomar precauciones para que el calor no te juegue una mala pasada.

Miércoles ventoso en Neuquén: qué pasa con el calor

En la ciudad de Neuquén, el miércoles comenzará con cielos parcialmente nublados durante la mañana y la tarde, mientras que hacia el atardecer se esperan algunas nubes, seguidas de mayor nubosidad por la noche. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 34 ºC y una mínima de 16 ºC, ofreciendo un día cálido pero con una fuerte influencia del viento.

El viento alcanzará velocidades de 43 a 48 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 61 km/h.

Roca y Cipolletti: temperaturas más moderadas y viento del sudoeste

En Roca, el miércoles comenzará con cielos con algunas nubes por la mañana y parcialmente nublados en la tarde. Hacia el atardecer, se esperan pocas nubes, mientras que la noche estará mayormente cubierta. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 ºC y una máxima de 33 ºC.

El viento será protagonista, con velocidades que irán de 44 a 46 km/h, mientras que las ráfagas más fuertes podrían alcanzar los 53 km/h. La dirección predominante será del oeste-suroeste.

En Cipolletti, se prevé un día caluroso con cielos parcialmente nublados y la presencia constante de viento, que continuará siendo protagonista en la jornada. Las ráfagas intensas, que alcanzarán hasta 61 km/h.