Con más de 1.500 participantes, empezó la Semana de la Juventud en Bariloche

Con una gran convocatoria, este lunes empezó la Semana de la Juventud, un evento que reúne a estudiantes del último año de los colegios de Bariloche y Dina Huapi. Hasta el domingo 26 de octubre se desarrollarán las competencias, que incluyen deportes, baile, canto, cine y debates parlamentarios. Ese día, a la noche, habrá un gran show de Eugenia Quevedo en el Centro Cívico.

«Queremos que la Semana de la Juventud forme parte de los grandes eventos de la ciudad, como la Fiesta del Chocolate, el Bariloche a la Carta o la Fiesta de la nieve», apuntó Gerardo del Río, presidente del Concejo Deliberante, durante la apertura del evento, organizado por el Concejo con el apoyo del Municipio de Bariloche y el Gobierno de Río Negro.

En su 30° aniversario, la Semana de la Juventud amplió su escenario en el Centro Cívico y convocó casi el doble de cursos que el año pasado. «Año tras año vemos el compromiso de los chicos que van participando más, y se ayudan entre ellos. Eso nos llena de orgullo», señaló Tomás Hercigonja, a cargo de la comisión especial de la Semana de la Juventud.

Comenzó la Semana de la Juventud 2026 en Bariloche. Foto: Chino Leiva.

Los ediles recordaron que años atrás el evento se celebraba en el velódromo, y que la mudanza al centro de la ciudad le otorgó jerarquía y visibilidad al programa. «Este enorme desafío que nos hemos puesto en este corto tiempo ha dado un gran resultado. Hoy vemos que el número de participantes ha crecido», afirmó Del Río, y concluyó que los estudiantes «necesitaban de un espacio como este para poder mostrar realmente todas las habilidades que tienen».

También participó de la conferencia de prensa Juan Pablo Ferrari, a cargo de Concejal por un día, uno de los programas que forma parte del evento, además de Juventud por el Mejoramiento Barrial, y la audiencia pública juvenil, que lidera la concejal Roxana Ferreryra y será este martes. «Atrás de cada curso está el colegio, los directivos, los compañeros y los padres. Es mucha la participación y la dedicación», remarcó el presidente del Concejo Deliberante.

Antes de la conferencia, el Gimnasio Municipal n° 3 ya albergaba tribunas llenas de estudiantes de las 36 escuelas que participaron de la competencia deportiva en fútbol tenis, cinchada y básquet.

Comenzó la Semana de la Juventud 2026 en Bariloche. Foto: Chino Leiva.

Viajes y excursiones para los ganadores

Una de las grandes motivaciones de los concursos y el compromiso de la participación son los premios que se les otorgan a los cursos ganadores. Este año, los estudiantes competirán por un viaje a Villa Carlos Paz -primer premio-, experiencias turísticas en Bariloche -segundo y tercer premio-, excursiones a la Isla Victoria -cuarto y quinto premio- y una cena para la mejor hinchada.

«Le dedicamos mucho tiempo a la Semana de la Juventud, sobre todo al stand y la banda. Lo estamos dejando todo a ver cómo nos va», señaló Joaquín Guarini, del colegio Dante Alighieri, compitió este lunes en la disciplina de básquet.

Ailén Espinosa, de la ESRN 46, participa de la competencia de baile y de canto, como solista. «Obviamente queremos ganar el primer lugar pero ya participar nos pone felices porque lo estamos dando todo», comentó la estudiante y remarcó: «esto nos une como curso, es el último año que podemos estar juntos y disfrutar de esto que ya se termina»

Un cierre a todo volúmen

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el concejal Tomás Hercigonja, a cargo de la comisión especial de la Semana de la Juventud, anunció un nuevo festejo, que se sumará a los shows previstos para el fin de semana, donde disertarán los estudiantes en música y baile y tocará para todo público Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos junto a la banda homenaje a Virus.

Este año, el gran cierre será el 6 de noviembre en el local bailable Grisú, donde más de 1.500 jóvenes de los cursos que participaron del evento, junto a quienes formaron parte de Concejal por un Día y Juventud por el Mejoramiento Barrial, se encontraran para pasar una noche de música y baile en uno de los boliches más grandes de la ciudad.