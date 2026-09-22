En Bariloche, jóvenes impulsan mejoras en sus barrios

Jóvenes del barrio Unión, Vuriloche y Pilar I pusieron en marcha tres proyectos para mejorar espacios comunitarios en sus barrios. El programa, financiado por el Concejo Deliberante, está dirigido a jóvenes de entre 14 y 22 años.

Creado por ordenanza en 2011, la iniciativa toma la premisa que establece la Carta Orgánica, en relación a reconocer “el rol transformador de la juventud en la vida de la comunidad”. Junto a los programas concejal por un día y la audiencia pública juvenil en el marco de la Semana de la Juventud, son herramientas para fomentar la participación de las nuevas generaciones en la vida política y social de la ciudad.

El presupuesto establecido por el Concejo para este año fue de 10 millones de pesos por proyecto, que se destinaron a materiales, mano de obra, logística y otros gastos relacionados a las propuestas seleccionadas. Los jóvenes de cada barrio reciben ayuda de las juntas vecinales para presentar la documentación y gestionar los fondos.

Jóvenes del barrio Unión presentan proyecto para mejorar el barrio – Foto: Chino Leiva

Financiamiento del programa $10.000.000 para la concreción de los proyectos

Una apuesta por el fútbol barrial

En el barrio Unión, el proyecto apuntó al deporte: cuatro arcos nuevos para la cancha del Club Deportivo Junín y un kit de entrenamiento con pisos de goma para el centro comunitario del barrio. “Todos los materiales que se usaban eran del profe”, explicó Joselin Cabrera, que tiene dieciséis años y es una de las autoras del proyecto.

Esta semana, 50 piezas de goma para el suelo, 8 pelotas y 4 kits de entrenamiento desembarcaron en el edificio de la Junta Vecinal, que también hace de centro comunitario para actividades culturales y deportivas. Taekwondo, taichí y el entrenamiento infantil de fútbol son las actividades que aprovecharán el nuevo piso y materiales.

A dos cuadras del centro comunitario, la cancha del Club Deportivo Junín resiste en esa esquina del barrio desde 1993. Cerca de las cuatro de la tarde, recibe a los que llegan temprano para el entrenamiento. “Hay chicos que desde chiquitos empezaron a jugar acá y los vemos mejorar”, señaló Dylan Avilés, jugador del equipo local, y remarcó que los arcos son “para hacer crecer un poco más lo que es la cancha”, donde entrenan no sólo vecinos del barrio sino otros clubes y equipos.

Junto a Dylan, Sandro y Catriel, también del club, entrenan para el próximo partido. Desde hace cuatro domingos se juega en la cancha el campeonato barriales, donde ocho equipos masculinos y siete femeninos están compitiendo por la copa. “Los arcos nuevos nos van a permitir separar el predio en dos canchas de ocho y a sumar entrenamientos para infantiles”, comentó Cristian Vera, que forma parte de la comisión que gestiona el Deportivo Junín.

Los 12 caños tubing que se están soldando para los nuevos arcos, más la red para los mismos, suman unos 5 millones de pesos. “Acá todos trabajamos a pulmón, a voluntad”, señaló Vera, mientras apuntaba a los bancos de madera y gradas que construyeron los chicos del club en las últimas semanas. “El próximo objetivo es tener vestuarios, al menos un baño para mujeres y otro para hombres”, explicó. Más de 100 personas son las que participan actualmente del campeonato barriales, para el que tienen que alquilar baños químicos cada semana.

1/ 3 2/ 3 3/ 3 Jóvenes del barrio Unión presentan proyecto para mejorar el barrio – Foto: Chino Leiva

Obras en el Pilar I y barrio Vuriloche

Los otros dos proyectos que participaron del programa, también apuntaron a espacios comunes: en El Pilar I, podrán reconstruir el techo del centro comunitario, que tiene más de 30 años y cuenta con “filtraciones de agua, chapas sueltas, y faltante de aislante” según indicaron los vecinos del barrio. Hierros, chapas, aislantes, cemento, áridos, pinturas, herramientas y especialistas técnicos son algunos de los gastos que tiene el proyecto, que además aborda el reacondicionamiento de las dos garitas de colectivo y la mejora de las dos plazas del barrio.

En el barrio Vuriloche, el foco estará en la recuperación integral del playón de uso barrial ubicado en el predio de la escuela técnica Nehuen Peuman. Con el objetivo de consolidar ese espacio “como un espacio seguro, iluminado y multifuncional destinado al deporte, la recreación y el encuentro comunitario”, el grupo a cargo de este proyecto propuso sumar luminarias, delimitar canchas con pintura, incorporar arcos de fútbol, postes de voley, gradas, y pecheras para los jugadores. La obra está a cargo de los alumnos de la escuela, puntualmente aquellos que participan del Taller de Construcciones, acompañados por profesores y referentes de la junta vecinal.

Jóvenes presentan proyectos para mejorar espacios comunes de sus barrios – Foto: Chino Leiva

La juventud toma el Concejo por un día

Esta semana, estudiantes de colegios secundarios públicos, privados y de gestión social asistieron al Concejo Deliberante para presentar y debatir proyectos de ordenanza desarrollados por ellos mismos. Fue la primera de varias jornadas de debate en la sala del poder legislativo municipal.

Participaron representantes de las escuelas Siglo XXI, Tecnológico del sur, CET 28, Castex, San Esteban, Don Bosco y el Instituto Patagónico. El jueves se retoma la sesión especial.

“Hay proyectos que son realmente interesantes y se pueden llevar a la realidad, a la vida cotidiana de nuestra ciudad”, señaló el concejal Gerardo del Río en la apertura de la sesión de Concejal por un Día. Accesibilidad en la ciudad, aprovechamiento de alimentos, transporte y garitas de colectivo, y la creación de un parlamento juvenil fueron algunos de los tópicos que se trataron durante el encuentro, que fue moderado por el concejal del Juan Pablo Ferrari, presidente del bloque Juntos Somos Rio Negro.