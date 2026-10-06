En su 30° aniversario, la Semana de la Juventud en Bariloche llega con todo

Los stands despliegan la creatividad y el ingenio de los estudiantes de la Semana de la Juventud. Archivo

Desde el 19 de octubre, los estudiantes de quinto y sexto año de los colegios de Bariloche participarán de la Semana de la Juventud, un programa que organiza el Concejo Delibertante desde 1996. Este año, con el acompañamiento del gobierno provincial, habrá un gran cierre el sábado 24 con Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

Este lunes, con un Concejo lleno de estudiantes, el presidente del recinto, Gerardo Del Río, anunció la llegada del conjunto musical, que compartirá escenario con Federico Moura, sobrino del legendario líder de la banda Virus, quien hará un tributo con las canciones más famosas del conjunto.

El show de Quevedo será el sábado 24 de octubre, luego de las presentaciones de los propios estudiantes, que mostrarán sus talentos musicales en una plaza colmada de gente, como ya es costumbre para la Fiesta de la Juventud. Por su parte, el tributo a Virus será el viernes 23 por la noche, también en la plaza.

A 30 años de la primera vez que se realizó este evento, la provincia de Río Negro decidió darle una impronta más multitudinaria, con un gran escenario y bandas prometedoras para convocar a todos los habitantes de la ciudad.

Una semana para los jóvenes

Este año, la convocatoria de la Semana de la Juventud fue extraordinaria: 36 cursos de escuelas públicas, privadas y de gestión social, se anotaron para participar de las actividades, que van desde competencias de baile y música, deportivas, hasta la participación en una audiencia pública juvenil, donde los chicos y chicas debatirán propuestas para la reforma de la Carta Orgánica.

El gran show

Kesito Pavón y Euge Quevedo atraviesan uno de los momentos más importantes de sus carreras. Con una convocatoria que crece presentación tras presentación, ambos artistas lograron consolidarse como referentes de una nueva generación del género y expandir su música más allá de Córdoba.

La historia de La Banda de Carlitos comenzó hace más de 30 años, pero la llegada de Euge Quevedo marcó una nueva etapa para el proyecto. La dupla junto a Kesito Pavón revitalizó la banda, amplió su convocatoria y consiguió acercar el cuarteto a nuevos públicos.

Con una fuerte presencia en la escena nacional, ambos continúan atravesando un momento de crecimiento y consolidación, mientras su propuesta suma cada vez más seguidores.

La expectativa por este show en Bariloche crece no solo por el repertorio que traen, sino también por la posibilidad de compartir una noche diferente, con nuevas canciones, clásicos infaltables y una puesta pensada para que el público local sea parte de la fiesta desde el primer minuto.