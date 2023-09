Confirman acampe en el microcentro de Neuquén desde la primera mañana

«Que pasaría si por 2 semanas nos corremos de los merenderos y comedores, los que venimos sosteniendo y peleando, éso es lo que les preguntamos a los funcionarios que nos responden que no hay mercaderías», dijo Soledad Urrutia, del CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) que junto a otras 5 organizaciones iniciarán este miércoles un acampe «por tiempo indeterminado».

Las organizaciones sostienen los comedores a base de donaciones y solidaridad de otras entidades, debido a que la leche, pan y otros insumos para asistir socialmente a las personas que acuden en busca de un plato o taza caliente, no llegan, o llegan a cuenta gotas desde el ministerio de Desarrollo Social.

Según estimó Urrutia, son más de 50 entre comedores y merenderos los que están a cargo de las agrupaciones. Y sólo en el caso de la CTEP, en el merendero entregan 450 raciones diarias. Reclaman además, la renovación de 740 puestos laborales con tareas de obras en espacios públicos, que van desde limpieza y desmalezamiento a diversas labores de albañilería. Otros integrantes de grupos barriales organizados que reciben programas provinciales, reclaman que se les abona el plan dos o tres semanas después de la fecha anunciada de pago.

«La situación no da para más, por eso es la determinación de hacer un acampe por tiempo indeterminado», dijo. Explicó que ante la falta de respuestas de alguna autoridad de Desarrollo Social, buscaron la intermediación del Defensor del Pueblo, del Obispado y de la Legislatura, sin lograr el objetivo.

«No solo es en Neuquén, compañeras y compañeros de otras organizaciones tienen merenderos, comedores o tareas en Junín de los Andes, Chos Malal, y también se movilizan mañana. En Neuquén capital nos reuniremos en el monumento a San Martín», dijo Urrutia.

La convocatoria fue pautada a las 9 y allí se decidirá la modalidad. «Intentamos por muchos medios que nos den una solución. El ministro no está, nos atienden personas que no sabemos qué responsabilidad tienen y que nos dicen que no hay respuestas; o nos dicen que nos llaman y después ni llegan las mercaderias ni pasa nada. Es como que están cobrando el sueldo hasta diciembre y no hay nadie a cargo«, planteó la dirigenta barrial.

Aseguró que la medida por tiempo indeterminado se debió a que todo el tiempo tienen que salir en manifestación para lograr un acuerdo de envío de mercadería, o pago de los programas provinciales, o en este caso de los cupos laborales que se vencen a fin de mes, en pocos días. «Reclamamos por trabajo genuino, lo logramos y todo el tiempo tenemos que salir a piquetear para cobrar, para que paguen los programas o lleven mercaderias a los comedores, donde estamos conteniendo una situación social», finalizó.