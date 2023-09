Acampes, cortes e intento de acercamiento a Massa: se viene un miércoles caótico en Neuquén

Este lunes, organizaciones sociales de Neuquén informaron que realizarán diferentes acampes por tiempo indeterminado en la provincia. Argumentan que esta medida se debe a la falta de respuestas del gobierno provincial. La medida comenzará este miércoles 27 de septiembre.

Adelantaron que esta medida comenzará este miércoles 27 de septiembre y se llevará a cabo «en varios puntos de la provincia», confirmaron.

Según explicó Diego Mauro, referente del FOL, la medida se llevará a cabo en seis localidad de la provincia: «vamos a estar en Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y en la capital«.

Confirmó que la medida comenzará durante la mañana, «a las 9 nos vamos a concentrar en el monumento de San Martín y ahí vamos a ir viendo», describió.

Mauro aseguró que intentarán estar presentes en el acto que encabezará Sergio Massa este miércoles en Plottier junto a los sindicatos. «Estamos viendo si podemos llegar con una comisión para plantear el problema ya que van a estar distintos funcionarios del gobierno, es muy probable que vayamos», adelantó.

En su comunicado, apuntaron que «no existe ninguna propuesta por parte de la autoridades provinciales y ante el avance de la inflación, el aumento de la precarización y la pobreza, las delegadas y delegados de las organizaciones hemos definido iniciar una jornada de acampe«.

Plantearon que los reclamos son urgentes y detallaron que «este mes se termina el convenio de obras y no hay continuidad laboral, no se aplicó el aumento acordado de los alimentos y están congelando los programas sociales».

En el comunicado, además, criticaron que el gobierno provincial no presentó ninguna propuesta y lamentaron que no hubo comunicación con el nuevo gobierno que asumirá en diciembre. «El gobierno saliente no ha realizado ninguna propuesta y tampoco se realizó la mesa de transición con el nuevo gobierno donde seamos parte», plantearon.