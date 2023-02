Continúan los problemas de inseguridad en el barrio La Cascada de Cipolletti

La problemática de inseguridad en el barrio La Cascada continúa presente, nuevamente vecinos del sector tuvieron que abandonar sus viviendas por inseguridad. Reclaman que el municipio y la justicia no dan respuestas a lo que pasa en el barrio.

Según explican vecinos, constantemente se registran robos, “es tremendo lo que sucede ahí adentro, cambian la cerradura del ingreso y les dan copia solo a algunos. Estuve tres meses encerradas sin poder trabajar porque me amenazaron con prenderme fuego la casa y a mí. Tenía que salir y entrar a escondidas”, declaró una vecina.

Muchas familias por inseguridad dejaron el lugar y hoy están viviendo en patios de amigos y hasta en lugares que eran gallineros. «Prácticamente fuimos a vivir al patio de la familia que tomó el terreno y lo loteó, ellos actúan de forma violenta cuando nos piden o necesitan algo», explicó uno de los damnificiados.

Se quejan de haber sufrido robos y actos violentos en sus viviendas y callejones, lo que los llevó a tomar la decisión de abandonar sus hogares por temor a su seguridad. «Me tuve que ir porque me robaron mis cosas, me sacaron mi bomba de agua, mi garrafa, me dejaron sin poder cocinar ni agua, era insostenible», aseguró.

Los vecinos de Cipolletti siguen esperando que la justicia actúe ante la venta ilegal de tierras en el sector conocido como La Cascada. Nelson, una de las víctimas, explicó que su terreno se lo compró a María Espinoza, señalada como la “dueña” del barrio. La mujer fue denunciada en un caso por una vecina, que según describió, la golpeó con un fierro en la cabeza y terminó en el hospital. “Son lotes que pueden ser accesibles para personas con pocos recursos entonces entran, después pasan estas cosas. A muchos se los sacan. Es tremendo porque tienen muchísimas denuncias y no pasa nada, la fiscalía no investiga”.

«Tenemos todos un papel del ReNaBaP, pero hay tema bastante turbio acá. El dueño lo vi una sola vez, supuestamente es dueño pero no tiene papeles de tiene aunque la municipalidad le permite todo esto», reclaman.

Los damnificados explicaron que intentan seguir como pueden, «estoy durmiendo en el patio de una amiga», explicó. Otro de los casos describió que junto a su familia se encuentran acondicionando un galpón que anteriormente era un gallinero, «nosotros estamos en un galponcito que era un gallinero, la municipalidad nos ayudó 3 o 4 dias pero nos dijo que después no había más presupuesto«.

Su principal reclamo es que hay una respuesta de la justicia. Estos no son los único casos, según cuentan, hay más de 80 casos de violencia en La Cascada.