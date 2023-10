Copago de $6.000: qué especialidades médicas lo cobran

Desde este martes rige el copago, la medida que tomaron más de 30 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades del país cuando anunciaron la incorporación de un ‘bono complementario no reintegrable’, el mes pasado.

A partir de hoy los profesionales les pedirán a los pacientes que abonen un copago o plus para llegar al piso de $ 6000 por consulta que, según reclaman, hoy no alcanzan. Aseguraron que actualmente, perciben entre $ 1300 y $ 2000, en el mejor de los casos.

Las organizaciones aseguraron que «no es un coseguro, no es un copago y no es un adicional» sino un «bono complementario no reintegrable». Más allá del término usado, el paciente deberá pagarlo de su bolsillo, incluso cuando la obra social o la prepaga tengan la especialidad incluida en su cartilla.

Las empresas de medicina prepaga han rechazado esta decisión de los profesionales y han instruido a sus clientes que denuncien a quienes les quieren cobrar o, en algunos casos, han decidido reintegrar los copagos.

Una por una, todas las entidades médicas que adhieren al cobro de copago

La decisión de comenzar a cobrar un bono fue consensuada por asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades científicas de todo el país. Estas son las entidades que adhieren a la medida:

1) Agremiación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT) y Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT)

2) Asociación Argentina de Cirugía

3) Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello. (Aaccyc)

4) Asociación Argentina de Controversias En Obstetricia y Ginecología (Aacog)

5) Asociación Argentina de Ginecología Oncológica

6) Asociación Argentina de Menopausia Andropausia (AAMA)

7) Asociación Argentina de Neurocirugía

8) Asociación Argentina de Oncología Clínica

9) Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (Aapec)

10) Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica (Acacip)

11) Asociación de Otorrinonaringología de Buenos Aires

12) Asociación de Profesionales de Santa Isabel (Aprosi)

13) Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada)

14) Asociación Uroginecológica Argentina (AUGA)

15) Colegio Argentino de Cardiología

16) Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Fasgo)

17) Federación Argentina de Sociedades de Otorrinonaringología (FASO)

18) Federación Nacional de Neurocirugía (FNNC)

19) Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba)

20) Sociedad Argentina de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (Sogba)

21) Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (Sacper)

22) Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (Saegre)

23) Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)

24) Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)

25) Sociedad Argentina de Electofisiología Cardiaca (Sadec)

26) Sociedad Argentina de Endometriosis (SAR)

27) Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij)

28) Sociedad Argentina de Mastología (SAM)

29) Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer)

30) Sociedad Argentina de Patologías de Urgencias y Emergentología (SApue)

31) Sociedad Argentina de Reumatología (SAR)

32) Sociedad Argentina de Urología (SAU)

33) Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica (Sacig)

Además, otras seis entidades se solidarizaron con la decisión:

1) Consejo Argentino de Oftalmología (CAO)

2) Federacion Argentina de Radiología (Faardit)

3) Federación Argentina de Cardiología

4) Sociedad Argentina de Radiología (SAR)

5) Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología (Saumb)

6) Sociedad Argentina de Medicina Interna General (Samig)