Cortarán mañana la Avenida Argentina en Neuquén, por trabajo y alimentos

Organizaciones sociales de Neuquén anunciaron que mañana retomarán su plan de lucha y que realizarán cortes a lo largo de la Avenida Argentina. Señalaron que es en reclamo de trabajo, alimentos y ayuda a comedores y merenderos.

“Luego de un mes de cerrado un convenio donde se estableció la continuidad laboral para 140 personas, más alimentos para comedores y merenderos, el gobierno sigue dilatando las respuestas”, señalaron en un comunicado desde el Frente de Organización en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán, CTEP, y el Partido Obrero (PO).

indicaron que los bloqueos comenzarán este miércoles desde las 10 sobre Avenida Argentina. La modalidad se terminará de definir mañana en base a las respuestas. Diego Mauro, referente del FOL comunicó que en principio sería con cortes a lo largo de toda la calle principal de la capital provincial como ya se hizo en septiembre del año pasado.

En el escrito las organizaciones apuntaron que los alimentos para merenderos no llegan hace 15 días, los refuerzos de comedores no incluyen alimentos frescos y la continuidad laboral no está garantizada y tampoco hay propuesta de cupos laborales nuevos.

“Mientras esto ocurre vemos como si hay plata para los grandes grupos económicos y para la interna del partido de gobierno”, expresaron.