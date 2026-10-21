Corte parcial sobre Ruta 151, cerca de Catriel: vecinos reclaman por el deterioro y los accidentes viales

El corte fue organizado por vecinos de la localidad en protesta por el estado del camino (Foto: FM Alas-Miguel Suárez)

En medio de una creciente indignación por el estado de la Ruta Nacional 151, vecinos autoconvocados comenzaron una protesta con corte de ruta en el acceso a la ciudad de Catriel.

La manifestación surge como consecuencia del grave deterioro que presenta esta importante vía de comunicación, donde los pozos, la falta de mantenimiento y las peligrosas condiciones de circulación generan preocupación entre quienes deben transitarla diariamente.

Cuál es la situación en el acceso a Catriel por el estado de la ruta

Los recientes accidentes de tránsito en la región profundizaron el malestar de la comunidad, que reclama respuestas concretas y soluciones urgentes por parte de las autoridades responsables. La indignación se intensificó especialmente tras los últimos siniestros viales que involucraron a familias de la región y volvieron a poner en evidencia la crítica situación que atraviesa la traza vial.

Según pudo conocer este medio, más de 1000 personas acudieron a la convocatoria, donde se cortó el acceso por la Ruta Nacional 151 y los accesos de Puelen y 25 de Mayo. Únicamente se dejó el paso a vehículos particulares y camionetas.

Foto: FM Alas-Miguel Suárez

Los vecinos aseguran que la situación ya no puede esperar y exigen medidas inmediatas para evitar nuevas tragedias, buscando visibilizar un reclamo que lleva años sin una solución definitiva. Ante este escenario, se recomienda a los conductores circular con precaución en las inmediaciones del acceso a Catriel y mantenerse informados sobre la modalidad del corte y las condiciones de tránsito.