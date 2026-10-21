Corte parcial sobre Ruta 151, cerca de Catriel: vecinos reclaman por el deterioro y los accidentes viales
Vecinos autoconvocados iniciaron una protesta con corte parcial en el acceso a Catriel. El reclamo pide soluciones urgentes ante el grave deterioro de la Ruta Nacional 151 y la alarmante cantidad de accidentes viales.
En medio de una creciente indignación por el estado de la Ruta Nacional 151, vecinos autoconvocados comenzaron una protesta con corte de ruta en el acceso a la ciudad de Catriel.
La manifestación surge como consecuencia del grave deterioro que presenta esta importante vía de comunicación, donde los pozos, la falta de mantenimiento y las peligrosas condiciones de circulación generan preocupación entre quienes deben transitarla diariamente.
Cuál es la situación en el acceso a Catriel por el estado de la ruta
Los recientes accidentes de tránsito en la región profundizaron el malestar de la comunidad, que reclama respuestas concretas y soluciones urgentes por parte de las autoridades responsables. La indignación se intensificó especialmente tras los últimos siniestros viales que involucraron a familias de la región y volvieron a poner en evidencia la crítica situación que atraviesa la traza vial.
Según pudo conocer este medio, más de 1000 personas acudieron a la convocatoria, donde se cortó el acceso por la Ruta Nacional 151 y los accesos de Puelen y 25 de Mayo. Únicamente se dejó el paso a vehículos particulares y camionetas.
Los vecinos aseguran que la situación ya no puede esperar y exigen medidas inmediatas para evitar nuevas tragedias, buscando visibilizar un reclamo que lleva años sin una solución definitiva. Ante este escenario, se recomienda a los conductores circular con precaución en las inmediaciones del acceso a Catriel y mantenerse informados sobre la modalidad del corte y las condiciones de tránsito.
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