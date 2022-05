Crece la tendencia de los comercios amigos de animales no humanos en Neuquén

A mitad de febrero se presentó una ordenanza municipal en Neuquén con el objetivo de regular la presencia de perros y gatos en los comercios de distintos rubros. Hoy más de 69 locales se sumaron a la iniciativa y tanto la ciudadanía como los comerciantes disfrutan de la propuesta.

Los locales registrados reciben una certificación, logotipo y dispensarios de agua que brinda la empresa WOW Boutique. Estos deben cumplir con el requisito de tener un lugar al aire libre para que el cuidador esté con su animal ya que no puede ingresar dentro del local.

A pesar de esto, es de público conocimiento que los comercios han decidido acatar a medias las condiciones de esta nueva ordenanza. Por este motivo, ya es común ver dentro de locales la presencia de animales de compañía.

La cafetería “The Coffee Store” fue de los primeros lugares en sumarse a la propuesta. “Nos dimos cuenta que viene más gente por este tema, los clientes vienen más contentos”, aseguró Maira, la referente del local.

Si bien la indicación del municipio contempla el impedimento del ingreso al comercio con la mascota, muchos cuidadores han decidido que aceptarán a amigos peludos dentro del lugar. “Nosotros permitimos que ingresen al local con correa y en planta baja”, manifestaron desde la cafetería.

La mayoría de los locales tienen bowls de plástico para ofrecer agua a los animales. “Está muy bien atendida mi perra, estoy más que contenta con esta nueva propuesta”, mencionó Carina.

Nicolas y Alejandro, dueños de “Ohana”, una confitería ubicada sobre calle Ministro González, abrieron en marzo y no dudaron en subirse al tren. “En realidad nos sumamos porque nuestra gata vive acá y queríamos que pueda circular, averiguamos y habilitamos el lugar”, contó Nicolas.

“Mucha gente empezó a venir con sus animales y parece que les gusta la onda”, manifestaron desde “Ohana”. “Nos encanta recibir gente y mascotas, por ahora solo han venido perros”, expresó Nicolas. Sin embargo, les propusieron ir con una cabra, “así que estamos viendo cómo vamos a manejar ese tema”, comentó Alejandro.

Los dos lugares reciben a los animales con un bowl de agua, incluso tienen uno afuera para los perritos callejeros. “Aún no implementamos la comida, pero queremos hacerlo”, manifestó Alejandro.

Los locales que se sumaron a la iniciativa municipal cumpliendo los requisitos son 69, pero sin dudas hay algunos que optaron por tomar la misma medida, sin la parte burocrática. “A mí se me ocurrió aceptar mascotas porque antes tenía una tienda de mascotas y siempre estuve relacionado con los animales”, manifestó Ignacio, el dueño de la cervecería Mr Fill.

En cuanto a las condiciones del ingreso aseguró que “no tenemos ningún límite, si quieren venir con animales que vengan”. También cuentan con recipientes de agua para los amigos peludos.

Los enfrentamientos y ataques de animales pueden alertar tanto a los comerciantes como a los consumidores, pero las personas aseguraron no haber pasado nunca una situación de ese estilo. “El otro día vino un perro Ovejero Alemán bastante grande, pero todo bien, siempre estamos atentos”, garantizaron desde la confitería en Ministro González. “El que sabe que el perro no se porta bien no viene directamente o lo tiene atado”, aseguró el dueño de Mr. Fill.

La tendencia de los animales de compañía en comercios gastronómicos es creciente en todo el mundo, por esto desde la municipalidad indicaron que los interesados en implementar esta modalidad pueden inscribirse en la página de la Municipalidad.

La ordenanza sostiene que deben estar en un lugar al aire libre, pero algunos comercios aceptan que los animales ingresen.

Encuesta canina y felina en Neuquén

La encuesta domiciliaria sobre población canina y felina en Neuquén comenzó en abril y tiene como propósito conocer cuántos animales hay, como también en qué barrios hay que profundizar la castración o parasitosis y concientizar sobre cuidado responsable, entre otros temas.

La encuesta permite conocer, además de la cantidad de animales, cuál es el estado de ellos. Las preguntas se basan en si pasean a las mascotas con correas, si están castrados, si se le colocan las vacunas correspondientes, si tienen conocimiento sobre rabia, como también si desean capacitarse en la temática.

Hay 23 barrios encuestados y se suman las encuestas que se realizan online. Los resultados han sido favorables y hay 1,7 animales por vivienda, de los cuales 1,18 son perros y 0,5% gatos. De los perros hay 54% de hembras castradas y 46% de machos castrados.

“Esto nos permite ver que tenemos menos perros, muy buena cantidad de animales castrados y tenemos seguir apostando a la castración”, indicó la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli.

La funcionaria indicó: “Si comparamos con los antecedentes de la ciudad de 2011, tenemos más cantidad de animales, pero menos cantidad de perros”, y aseguró que ha habido un incremento en la población felina. También se ha notado un aumento en la longevidad y castración.

“Las políticas públicas están dando resultados en cuanto a la educación”, manifestó Ferracioli. “es importante que los vecinos puedan seguir haciendo el cuestionario online”, para que se pueda tener un registro de las zonas críticas y que modificaciones se pueden realizar.

La semana que viene continuarán con la encuesta en los barrios Canal V, Valentina Sur Urbana, San Lorenzo Norte y Sur, Huiliches y Progreso.

¿Por qué hablamos de animales y no de mascotas?

El término “mascota” ha sido gravemente cuestionado por “no respetar la integridad animal”. En este sentido, se ha optado por la utilización de la expresión “animales de compañía”, la cual implica una relación más igualitaria entre la persona y el animal.

Los términos a los que nos referimos acerca de estos animales parecen reflejar cómo son considerados y tratados. Los conocimientos acerca de estos han abierto una nueva perspectiva para definir nuestra relación.

Desde tiempos inmemorables los animales se han transformado en compañeros esenciales en la vida de las personas. Incluso muchas tradiciones han honrado las relaciones entre humanos y la vida animal.

El cambio sociocultural respecto a las actitudes hacia estos seres vivos ha incrementado la tenencia de estos como compañía. Hoy comparte intimidad con los humanos, son parte de la familia y tratados incluso en ocasiones como hijos.

La organización por los derechos de los animales, Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), fundada en 1980 indica en su eslogan “los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar o usar para entretenimiento». En este contexto sugirió que las personas con perros, gatos o animales domésticos se refieran a ellos como “compañeros”.

Indicaron que el término “mascota” señala que las personas son sus dueños, e implica que los animales son su posesión. “Los animales son individuos con sentimientos e intereses”, aseguró la organización.