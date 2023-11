Crecen los accidentes de tránsito en Cipolletti: «Algo nos está pasando como sociedad»

Las últimas semanas en Cipolletti causaron una enorme preocupación en la sociedad. Se registraron distintos incidentes viales que se cobraron la vida de personas y en su mayoría jóvenes. En los últimos 30 días hubo cuatro muertes relacionadas a accidentes de tránsito en el centro de la ciudad y apuntan a la falta de conciencia al momento de tomar el volante.

A principios de octubre se produjo uno de los casos que mayor repercusión causó en el último tiempo en la ciudad. Un choque ocurrido durante la madrugada en la Alem se llevó la vida de tres jóvenes.

El vehículo impactó contra un árbol y un poste de luz de la calle Alem en el centro de la ciudad de Cipolletti. Producto de ese choque, la camioneta Fiat Strada volcó quedando sobre la vereda.

El conductor de 17 años fue el primer rescatado y trasladado al hospital debido a las lesiones importantes que había sufrido. Lamentablemente, perdió la vida en el camino al centro médico. Luego del choque, se confirmó que los jóvenes que murieron fueron Felipe Cerda (17 años) jugador de San Martín, Iván Román Bonaro (17) de la Academia Pillmatún y Esteban Spinaci (18) de La Amistad.

Luego de la importante repercusión que tuvo a nivel social y deportivo, se presumía que podría haber mayor prudencia al momento de conducir en la ciudad, pero a comienzos de noviembre, se produjo un nuevo trágico accidente en Cipolletti.

Durante la madrugada del 5 de noviembre, un accidente conmocionó a los vecinos del barrio San Pablo. Un conductor perdió el control de su vehículo, impactó contra un edificio y terminó volcando.

Choque ocurrido durante la madrugada del 5 de noviembre en Cipolletti. Foto: Gentileza.

El hecho ocurrió en la intersección de Independencia y Vélez Sarsfield. Producto del choque el joven, identificado por la familia como Pedro Arias, murió. La víctima de 32 años circulaba en un Fiat Sienna, el automóvil salió despedido hacia el frente del edificio y volcó. El personal médico del Siarme que llegó al lugar no pudo hacer nada para salvarle la vida conductor.

Diario RÍO NEGRO dialogó con las autoridades encargadas de la seguridad vial en la ciudad y dieron su versión de las principales causas que originan este aumento en los incidente de tránsito.

Daniel Solís, referente y encargado del área de Tránsito en Cipolletti, planteó que «hubo un incremento en los casos de accidentes fatales en el último tiempo y es preocupante, pero hay que saber que accidentes en la ciudad ocurren todos los días y ese también es un gran problema«.

Y más allá de que los últimos casos fueron protagonizados por jóvenes, Solís lamentó que en los incidente han registrado a conductores de todas las edades. «Hemos tenido hechos desde personas mayores de edad que conducen que no es la correcta y jóvenes que respetan la normativa, no vamos a atacar con que todo es de lo jóvenes», explicó.

Y agregó que «si vamos a una estadística vemos que no es así, da justo la casualidad en estos casos pero no es la regla, no es lo general. En la mayoría de los accidentes diarios hay personas mayores de 30 o 40 años«.

El especialista en seguridad vial explicó que «en general cuando un conductor es irresponsable no importa la edad, que no respete no es tema de edad».

Con respecto a este fenómeno que se está registrando en la ciudad, aseguran que es una cuestión de conciencia al momento de agarrar el volante. «En el 95% de los siniestros viales, el culpable es el ser humano. Hemos tenido situaciones de exceso de velocidad en la ciudad, consumo de alcohol, uso de celulares y situaciones imprudentes«, sostuvo Solís. Y alertó que «el exceso de velocidad es uno de los factores fundamentales, apareja la mayoría de los siniestros en Cipolletti».

En coincidencia con este planteo, el comisario Gustavo Moraga de la Comisaría Cuarta opinó que «es algo en crecimiento. Durante la emisión del carnet te dan la responsabilidad, desde el curso te dicen y te enseñan todo lo que no tenés que hacer, va en la conciencia del conductor, muchas veces no es por no respetar, es por la conciencia«.

Sobre esta situación, se pronunció el intendente Claudio Di Tella y alertó sobre los constantes accidentes en las calles de la ciudad. Di Tella opinó en una entrevista radial que «Hay que hacerse cargo de nuestro rol. Si sabemos que hay que andar a 40 por la calle y tuvimos cuatro muertes en los últimos días, algo nos está pasando como sociedad«.

Accidentes en Cipolletti: «Si la persona no es responsable no podemos hacer nada»

Solís planteó que la responsabilidad es principalmente del conductor. «Fundamentalmente la responsabilidad es de uno, en el estado en el que se sube y debe respetar. Los controles son puntuales, no podemos estar las 24 horas en las esquinas de la ciudad», opinó.

Y sostuvo que «con nuestra presencia no cambiaría la situación, es imposible fiscalizar en todos lados. Se hacen los controles con el personal en horarios determinado pero la responsabilidad es fundamental de quien conduce».

Además, remarcó que «es importante que no se consuma alcohol, el control en sí no me asegura que disminuyan los siniestros». Aseguró que «podemos tener todos los móviles y todo pero si la persona no es responsable no podemos hacer nada, lamentablemente».

Choque ocurrido en la intersección de General Paz y Maipú, en septiembre. Foto: Juan Thomes.

A su vez, el comisario Moraga comentó que «es distinta la conciencia de un conductor cuando hay dinero en juego, cuando sabes que hay controles más severos se ve que uno tiene más precauciones, ya sean policiales o de tránsito. No obstante no te dicen que en otro lado no tenés que tenerlas, vos tenes que tener la responsabilidad en todo momento».

La autoridad de la Comisaría Cuarta planteó que existen diferentes métodos de prevención pero la actitud del conductor determina la situación. «Están los controles de alcoholemia, hay propaganda, están las pautas en el curso para tener la licencia y la gente lo sigue haciendo, es un fenómeno que depende pura y exclusivamente de la persona que está al volante», apuntó.

«Hay que pensar que no estás solo en la calle»

Con respecto a la educación vial, Solís destacó que existe un equipo que trabajaba en las diferentes instituciones escolares para enseñar y prevenir. «Tenemos un equipo de educación vial desde jardín de infantes, hace años Cipolletti tenía uno de los equipos de educación incorporado en la escuela primaria y secundaria. Se ha dejado de hacer y no hemos recibido invitaciones», contó.

Además, remarcó la importancia de la educación con respecto a las situaciones viales: «Es fundamental tener la educación vial desde los más pequeños e ir incorporándola para que cuando tengan su licencia, sean conscientes para subirse a un vehículo».

El comisario Moraga planteó que la educación vial está siendo más estricta pero se debe tener mayor conciencia a la hora de manejar. «Hay un aumento en los accidentes y tiene que ver con las actitudes en la forma de manejo. Si uno ve, los controles son más estrictos, tenes que cumplir ciertas cuestiones de salud y psicológicas específicas para obtener la licencia, hay cursos y se realiza todo para sacar el carnet, ya después va en la responsabilidad del conductor», sostuvo.

Además, Solís planteó que se debería mejorar el abordaje de educación en este ámbito, «fuimos pioneros en la Patagonia con la educación vial y habría que volver a poner más énfasis, más los cursos cuando se saca los carnet y los talleres de concientización cuando consumen alcohol».

Y concluyó que además ser responsable al momento de conducir, se debe estar atento a los demás vehículos y conductores. «Es una concientización de quien se sube al volante de respetarlo y tener la responsabilidad. Hay que pensar que no estás solo en la calle, no sabes a quién vas a cruzar, muchas veces hay que hacer manejo defensivo y tener precaución«, recomendó.