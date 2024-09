Cristina criticó a Milei por los incendios en Córdoba: «No ejecutó un solo peso» y diputados aseguran una subejecución de fondos

El fuego avanza sin control en Córdoba en otra jornada con altas temperaturas. El incendio ya lleva seis días. Los focos activos son cuatro: uno está ubicado en Salsacate, cerca de Quebrada de la Mermela, otro en Calamuchita, entre Villa Berna y Villa Alpina. Y dos en Capilla del Monte.

El fuego y su gestión desató críticas de distintos sectores de la política. Una de las principales voces fue Cristina Fernández que se expresó vía X, exTwitter. En un extenso posteo criticó la falta de políticas de prevención y sugirió que la provincia debería adecuar su normativa provincial a la Ley Nacional del Manejo del Fuego.

En la publicación titulada «Argentina bajo fuego», la exvicepresidenta cuestionó al gobierno de Javier Milei. Aseguró que «en el primer trimestre de 2024» la administración nacional «no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego».

La dirigenta política comenzó el posteo de la siguiente manera: «Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas. Sin embargo, la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio: un gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya había sido utilizado».

Y recordó que «en el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas».

«No es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio». Y planteó que «estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional».

En sus críticas a la gestión de Milei, manifestó que «desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega)».

«Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego», cuestionó.

ARGENTINA BAJO FUEGO



. De los fuegos del presente.



Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

Qué le pidieron los diputados del ARI al gobierno por los incendios en Córdoba:

Por su parte diputados de la Coalición Cívica le pidieron a Daniel Scioli, Secretario de Turismo, que bajo su estructura tiene a la Subsecretaria de Ambiente, dirigida por Ana Lamas, que el Gobierno dé una respuesta «inmediata» a la gestión del fuego. Lo hicieron a través de una carta pública.

En lo publicado el bloque de la Coalición Cívica denuncian que el Gobierno Nacional no está proveyendo debidamente a la provincia con recursos para combatir con más efectividad el incendio, que ya devastó decenas de casas, miles de hectáreas y parques protegidos.

Los diputados exponen que hubo una subejecución de los fondos: «Al día de la fecha, entrando casi en el décimo mes del año, observamos una subejecución de los fondos para el manejo del fuego, que gira en torno al 40% del presupuesto anual. Esto, a pesar de que en la primera mitad de este año se sucedieron casi el doble de focos de incendios forestales que en el año anterior».

En el documento también se reclama por mejor planificación y medidas de prevención ante el aumento de los incendios. Y también se muestra preocupación: «La acumulación de partidas presupuestarias sin ejecutar nos alerta ante la posibilidad de que se intente avanzar con la liquidación del fideicomiso para la administración Fondo Nacional de Manejo del Fuego en el marco del artículo 5° de la “Ley Bases”. Este financiamiento, como venimos viendo años tras año, es cada vez más necesario ante las inclemencias del cambio climático que multiplica las sequías y olas de calor. No siempre restringiendo el gasto se obtiene un mayor ahorro. En este caso “sí hay plata”, y de haberla usado correctamente, se podrían haber prevenido pérdidas económicas millonarias».

La carta es firmada por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mónica Frade, Victoria Borrego, Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli.

EMERGENCIA ÍGNEA EN CÓRDOBA



Al Sr. Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, @danielscioli

y la Sra. Subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas

Dra. Ana María Vidal de Lamas



Nos dirigimos a ustedes como diputados nacionales preocupados por los estragos que están causando los… pic.twitter.com/BKwkk0kEQN — maxi ferraro (@maxiferraro) September 24, 2024

Y el gobernador de Córdoba, Germán Llaryora, por su parte insistió con endurecer las penas para aquellos que provoquen el fuego. Ya demás anunció que elevó a $5.000 millones el Fondo Permanente para Atención de Desastre ante la situación extrema que vive la provincia por los incendios forestales que ya quemaron más de 16.000 hectáreas en Punilla.