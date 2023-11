De la industria petrolera a los aromas: Valentina, la bahiense que eligió Neuquén para trabajar y emprender

Valentina tiene 37 años y es de Bahía Blanca. En 2015 llegó a Neuquén para ejercer su profesión como ingeniera mecánica en una empresa petrolera y, desde entonces, adoptó a la ciudad como lugar para vivir y llevar adelante su emprendimiento de aromas y velas de soja.

Su arribo a la capital fue a través de un programa de trabajo de jóvenes profesionales para trabajar en la planta de una empresa. «Cuando llegué estaba en la planta de operaciones como ingeniera de campo y mi trabajo estaba básicamente en el campo«, explicó Valentina.

Su trabajo en el campo terminó en 2020 cuando empezó la pandemia. Valentina decidió correrse de su zona de confort, renunciar a su puesto de trabajo y empezar su camino por los aromas. «Siempre tuve el bichito de emprender y en la pandemia fue donde tuve el momento para pensar y decidir que tenía ganas de crear algo nuevo».

El fanatismo y amor por los aromas encaminaron a Valentina a crear su propia marca, FP Aromas. «yo siempre fui fanática de los aromas y en mi casa siempre hubo de esas cosas. Cuando llegué a Neuquén y trabajaba en el campo quería traer una franquicia de aromas, pero económicamente no era viable y por eso creé mi propia marca», detalló.

El comienzo de su marca se basó principalmente en crear perfumes textiles y aromatizantes de varillas, pero con el paso del tiempo, la creación de velas de soja la conquistaron. «Al principio las velas no era algo que me llamara la atención, pero cuando empecé a probar me enamoré», aseguró Valentina.

Amante de los diseños simples pero delicados, Valentina explicó que siempre estuvo muy enfocada en sus ideas y que uno de sus objetivos principales era reutilizar los envases en los que se venden los productos.

«Siempre busqué que sean reutilizables así no se tira tanto plástico, tenemos nuestro punto de recarga de velas y difusores donde vienen los clientes con los recipientes vacíos y les hacemos la recarga«, agregó.

Gin tonic y velas: una combinación ideal pensada desde la unión

Valentina explicó que la creación de velas tuvo un largo camino, hasta que llegó a crearlas de una manera prolija y se animó a venderlas. «Estuve meses hasta lograr el resultado que quería y cuando empecé a venderlas, venían los clientes a decirme que les enseñe cómo hacerlas», expresó.

«Sentí que aprender a hacer velas uno puede mirar un tutorial y aprender fácil, pero me gustó el tema de que vivan una experiencia», detalló Valentina y relató que desde ese entonces empezaron a realizar reuniones de cinco personas para que aprendan a realizar sus propias velas.

En un principio, las reuniones eran desayunos o meriendas, pero después cambió la temática a «after office de gin tonic y velas». Valentina explicó que la iniciativa empezó porque unos amigos realizan gin tonic artesanal y le ofrecieron sumar su producto a las reuniones. «Siempre me gusta unirme con otros emprendedores y bueno empezamos juntos», detalló.

La capital neuquina es una ciudad donde habitan muchas personas oriundas de otras provincias, este dato para Valentina no fue algo menor y siendo ella partícipe de la situación, señaló que «Neuquén es una ciudad con mucha gente de otros lugares y a veces uno necesita de estos espacios para charlar, conocer personas y conversar de distintos temas».

«Ese fue mi objetivo, generar un espacio para que vengan distintas mujeres y además de crear algo lindo, generar ese espacio de refugio y escucha que a veces es súper necesario para los que venimos de otros lugares y no conocemos a tanta gente», manifestó.

De la industria petrolera a emprender: cómo fue el traspaso

Valentina explicó que el traspaso a dejar de trabajar en el campo a emprender sola fue todo un desafío. «La actividad del emprendedor es súper solitaria, todo depende de vos y se siente mucho la soledad de emprender, más cuando uno viene de un lugar donde siempre se trabajó en equipo», señaló.

Pasó un año de la creación de FP y Valentina abrió su primer local comercial ubicado en Belgrano 755 de Neuquén capital. En cuanto a lo económico, aseguró que el primer año y medio de la marca fueron complicados y explicó que «Fueron duros porque pasé de un sueldo de campo a un sueldo donde el primer día de cada mes era empezar otra vez de cero».

«Cuando uno se empieza a exigir, se empieza a expandir. Siempre pensé en el negocio y me empecé a exigir desde ese lado porque no quería ser una emprendedora que toda la vida haga velas y las venda desde su casa», manifestó.

Hoy, a tres años del lanzamiento de su emprendimiento, Valentina abrió otra sucursal en un shopping de Neuquén. Explicó que «era algo que siempre quise hacer, tengo los mails guardados de cuando llegué a Neuquén y pregunté cuánto salía estar ahí, después de mucho esfuerzo se pudo concretar».

Si bien gran parte del tiempo de Valentina está destinado a sus comercios y su marca, no cierra las puertas de su profesión como ingeniera mecánica. «Uno siempre vuelve, así sea de a poquito, pero se vuelve, estuve dando clases, realizando trabajos freelance, siempre hay algo para hacer y lo aprovecho», concluyó.

El rol de las mujeres en la industria petrolera

Valentina es ingeniera mecánica y lleva más de cinco años en la industria petrolera, específicamente ejerciendo su trabajo en el campo. Es consciente de que generalmente es un ámbito donde hay más hombres que mujeres, pero, sin embargo, aseguró «me encanta mi profesión, el trabajo en equipo y la formación que vas teniendo día a día, siempre fui bienvenida más allá de que haya más hombres que mujeres».

En 2021 la empresa YPF firmó un acuerdo con el Ministerio de género y diversidad para promover la igualdad de género en el trabajo, crear acciones conjuntas en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.

Por otra parte, según un informe realizado por la misma empresa, una de sus metas a cumplir en 2025 es que el 25% de las posiciones de liderazgo en la empresa sean ocupadas por mujeres.

Según una encuesta difundida por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), en mayo de 2022 alrededor del 18% de quienes trabajan en la industria petrolera son mujeres.

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa existe la secretaria de la Mujer y la Familia, destinada exclusivamente a trabajar en la inclusión de la mujer en el sector petrolero.