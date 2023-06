Denuncian que no pasa el camión garrafero en barrios del oeste de Neuquén

La llegada del frio polar a Neuquén estas últimas semanas reavivó el reclamo que varias organizaciones y barrios realizan hace años. El camión garrafero no pasa y por esto algunos vecinos decidieron el día de ayer cortar un acceso para exigir respuestas. La Confederación de Trabajadores de las Economías Populares habló en RIO NEGRO RADIO acerca de la situación en los barrios del oeste la ciudad.

La referente de la Confederación de Trabajadores de las Economías Populares, Soledad Urrutia, dialogó con RIO NEGRO RADIO acerca de la situación que atraviesan los vecinos. «Es recurrente de todos los años, ya la tuvimos al principio del otoño y ahora se repite«, expuso.

«Los camiones garraferos no están funcionando», aseguró Urrutia. Contó que antes del fin de semana largo no llegaron a los barrios 7 de Mayo y 2 de Mayo y las familias estuvieron sin gas durante esos días. «Todos los años tenemos el mismo problema, los camiones tienen cierta cantidad de garrafas para llevar, llevó hasta Rohde y después no tenía más», relató.

«Tenemos un gobierno incapaz de poner otro camión garrafero u otra boca de expendio», afirmó Urrutia. Aseguró que ante la escasez de garrafas, las propuestas que reciben los vecinos es que vayan a otros barrios. «Quieren que hagan 15 cuadras para buscar una garrafa, hay gente sin medio de transporte, es una vergüenza», comentó.

Urrutia contó que el año pasado se anunció que iba a circular otro camión garrafero pero sucedió pocas veces. «Se tendría que prever, si sabes que tenes mucha gente sin gas natural porque no pusiste los servicios, medianamente hay que garantizarle el camión garrafero o más bocas de expendio«, expuso.

Denuncian que no pasa el camión garrafero: vecinos cortaron la calle

Ayer Neuquén protagonizó una jornada cargada de reclamos en Neuquén, durante la tarde se sumó un corte sobre la calle Casimiro Gómez en pleno oeste de la capital. Los vecinos reclamaron el servicio de gas y que además, pase el camión garrafero que provee a varios barrios y asentamientos.

Son familias de los sectores conocidos como 7 de Mayo, 2 de Mayo, Nido y Cañadón solicitan que se hagan las obras que les permitan proveer de gas a sus viviendas. Muchos de ellos viven en sectores que todavía no fueron regularizada.

«Los vecinos están hartos, ayer empezaron un corte porque a principio de año se habían comenzado obras pero no se siguieron», relató Urrutia. La situación se agravó cuando estaban haciendo la fila esperando el camión garrafero y les avisaron que no pasaría. «No es encima que no pasa por ese día nomás, no pasa hasta el próximo miércoles», detalló.

La referente de la Confederación de Trabajadores de las Economías Populares comentó que la situación económica en los barrios es delicada. «Las familias no pueden costear garrafas, ser pobre es muy caro«, finalizó.

Escuchá a La referente de la Confederación de Trabajadores de las Economías Populares, Soledad Urrutia, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).