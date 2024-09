Derogaron el ranking de puntualidad en las aerolíneas: «Tener información permite tomar decisiones»

“El contar con información de la puntualidad de una compañía aérea permite tomar decisiones”. Diego Benítez es un abogado barilochense especializado en el derecho del turismo y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. De esta forma se refirió a la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina (ANAC) de dejar sin efecto una norma que obligaba al Estado a medir el índice de puntualidad de las aerolíneas. Esta resolución 290 lleva la firma de la interventora del organismo María Julio Cordero.

El sistema medía la puntualidad de cada empresa y, a su vez, comparaba el nivel de operación de cada línea aérea, de acuerdo con su cronograma publicado. Desde el gobierno calificaron como “hostil para las compañías” este sistema de evaluación estadístico de cumplimiento horario de las operaciones aéreas.

Benítez advirtió que a pesar de la resolución, nunca se publicaron los datos de puntualidad. “Solo algunas líneas aéreas mandaban la información a Transporte Aerocomercial. La Asociación de Derechos del Turismo hizo mediciones desde 2008 hasta 2014. A partir de ahí, no hubo mediciones públicas”, alertó.

¿Cuál es la importancia del índice de puntualidad? Benítez que, además es consultor de ONU Turismo, argumentó que “un vuelo demorado te hace perder todo tipo de servicios turísticos y genera mucha litigiosidad, conflictividad. Muchas compañías impuntuales que aumentaban sus cancelaciones terminaron desapareciendo, como Air Madrid o Viva Air en Colombia”.

Recalcó que el pasajero queda desprotegido porque “nunca puede recuperar lo que ya ha pagado. Con información, la gente toma mejores decisiones, pero evidentemente el gobierno no lo consideraba una medida necesaria”, acotó.

Mencionó que hay organizaciones internacionales abocadas a medir el índice de puntualidad. Pero en Argentina no hay información personalizada de los aeropuertos más pequeños e incluso Lade (Líneas Aéreas del Estado). Por eso, decidió fundar Adventus Argentina.

“Empezamos a medir los arribos de todo el sistema nacional, incluso las llegadas internacionales. Abarcamos todas las rutas que tienen que ver con el país”, detalló Benítez.

Cuatro profesionales vinculados a la programación y el diseño evalúan los horarios en los distintos aeropuertos, desde la ciudad de Buenos Aires, Tandil y Córdoba, a través del uso de inteligencia artificial. “Nos permite tomar el tiempo real de llegadas en todo el país. Agosto cerró con una regularidad de 96.48% y una puntualidad de 79.38 %. Pensábamos que el nivel de cancelaciones de vuelos era más alto”, indicó el socio de Adventus.

Esta información de libre acceso se publica a diario, de manera semanal y mensual; mientras que en el sitio web, se actualiza diariamente un ranking de puntualidad de libre acceso para el usuario y las redes. Según el requerimiento de empresas, se aportan datos comparativos de rutas, aeropuertos y matrículas.

Medición de aeropuertos

Benítez agregó que se miden aeropuertos “jamás analizados”, como La Rioja, Viedma o Río Cuarto. En el caso de la terminal aérea de la capital de Río Negro, registra una puntualidad del 78.95%, de acuerdo a los 20 vuelos medidos en el mes.

“El aeropuerto de Bariloche, por ejemplo, registró 80.34 % de puntualidad y demoras en un 1.17%, con esperas de más de 4 horas. Fue el cuarto aeropuerto en movimientos, después de Aeroparque, Ezeiza y Córdoba, seguido por Mendoza”, puntualizó.

La primera medición de Adventus determinó que el aeropuerto de Santa Rosa fue el de mejor puntualidad. Solo 0.82 % del total de los vuelos en el país sufrió retrasos por más de 4 horas.

El dato 38.46 % Aeroparque fue el aeropuerto con mayor movimientos en el país, frente a 22.97% de Ezeiza, y seguidos por Córdoba, Bariloche y Mendoza, en los primeros cinco lugares.

El abogado advirtió que Argentina aún tiene una deuda con los pasajeros ante demoras debido a cuestiones meteorológicas. “Las cancelaciones por meteorología no te da derecho a asistencia en cualquier aeropuerto del país. No tenemos la posibilidad de ir a la Oficina de Defensa del Consumidor para hacer la denuncia. En Europa la devolución del ticket es en 7 días; acá, en cambio, no sabés cuándo te van a devolver la plata”.

Otro punto en contra, mencionó, es que “tampoco contamos, como sí lo tiene la legislación europea, de un tiempo anterior estipulado para que la compañía aérea pueda cambiar los horarios de los vuelos. En Europa o México deben compensar al pasajero. Acá no está regulado”.

Qué pasa con la fiscalización

Desde la ANAC, aseguraron que continuarán fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones de las compañías “y protegiendo los derechos de los pasajeros”.

Desde el organismo, recordaron que en agosto se aplicaron siete sanciones a Flybondi, Aerolíneas Argentinas y Jetsmart por las cancelaciones de vuelos y los cambios de itinerarios sin previo aviso que afectaron a los pasajeros. Advirtieron que estas infracciones no se realizaron en los últimos años. “Marcan el inicio de procesos de infracción que responden a incumplimientos sucedidos entre junio y julio de 2024 por las principales líneas aéreas”, se justificaron.