Desaparición de Loan Danilo Peña: la media con sangre no es del niño y se intensifican los rastrillajes

La desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes mantiene en vilo a la comunidad y al país entero. La principal pista que perseguían los investigadores fue descartada: la media con sangre que encontraron, no pertenece al niño. Este miércoles se cumplen seis días desde que el niño de 5 años salió a buscar naranjas y no regresó a su hogar. Pese al despliegue de un impresionante operativo de búsqueda, las autoridades aún no lograron encontrarlo.

Una de las pistas recientes que despertó esperanzas fue el hallazgo de una media con sangre por Kiara, una perra del equipo de canes. Sin embargo, los investigadores confirmaron que la prenda no pertenece al pequeño Loan. Esta confirmación llegó tras minuciosos análisis, reduciendo así una posible línea de investigación y dejando a los investigadores en busca de nuevas pistas.

El jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, el comisario mayor Sergio Aguilar, aseguró a TN que, hasta el momento, «no hay nada concreto» en la búsqueda de Loan. La familia y la comunidad continúan esperando respuestas mientras se mantienen las labores de rastreo en la densa área arbolada donde fue vista por última vez.

El comandante mayor Aaron Mendoza, director de operaciones de Entre Ríos, explicó cómo seguirá el operativo. «De Entre Ríos tenemos para trabajar tres perros, pero se suman todas las fuerzas de K9, inclusive las federales. Llegaron binomios de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa,» señaló Mendoza.

Mendoza mencionó que, hasta ahora, no se definió el lugar exacto de las nuevas operaciones, ya que las ubicaciones de búsqueda se determinan según los requerimientos del comando de operaciones. Esto implica que el equipo de búsqueda se mantendrá flexible y responderá a cualquier nueva información o pista que pueda surgir.

Mientras tanto, la familia de Loan se mantiene esperanzada y unida, esperando el milagro de encontrar al niño sano y salvo.

