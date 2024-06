Búsqueda de Loan | Una media con sangre y la acusación contra la madre: «Por venganza»

La búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años perdido en Corrientes, no cesa. Este martes, según informan medios locales, se habrían encontrado elementos que podrían ser claves para la investigación.

En el quinto día de operativo, una de las perras que coopera en la búsqueda encontró una media con manchas de sangre. Ahora los investigadores analizan si pertenece al niño de cinco años.

La prenda fue descubierta minutos antes de las 17 en un área densamente arbolada y con el trabajo de «Chiara”, uno de los animales que forma parte del rastrillaje.

Anteriormente, «Chiara» había dado con una zapatilla de Loan. Hasta el momento, hay nueve canes en el equipo de búsqueda.

Búsqueda de Loan: la abuela apunta contra la madre

Catalina Peña, la abuela de Loan, apuntó contra los otros chicos y deslizó podrían estar vinculados en el hecho su nuera, la mamá del chico y su yerno que está detenido e imputado.

La mujer enfatizó: «estoy llorando, pienso día y noche, ni duermo; no sé qué pasó con Loan para que me lo hayan hecho desaparecer. Estoy muy triste», expresó ante Crónica TV.

«Uno dice una cosa, otro dice otra, no sé cual es la verdad, son muy tristes mis días. Es un chico que nunca venía a mi casa y el papá me dijo que quería venir entonces le pedí que lo traiga y justo vino a caer esta desgracia. Por eso quiero que venga así lo conozco, que esté conmigo un día más. A todos mis nietos los quiero como a mis hijos, pero como no estamos cerca no quieren venir al campo», remarcó.

«Lo trajo por primera vez, se fueron a tomar naranjas al monte y ahí desapareció…«

«Estuve con él hasta que comimos, hasta las dos de la tarde y nos avisan que se perdió, le buscamos por todos lados. Una sola vecina tengo, y desde ese momento lo salimos a buscar, a caballo y a pie».

«Pudo haber una mala onda de muchos años. No sé qué pasó para juntarse con los otros -niños- ir a tomar naranjas. Los otros -chicos- vienen más de seguido. Yo tengo ese palpito que se erraron y lo corrieron a Loan y ahí desapareció. Agarró otro camino y se perdió en el monte porque no conoce».

Sobre eventuales problemas familiares aclaró que «no le traían -a su nieto- porque era muy chiquito y tenía que venir con alguien para cuidarlo«.

También deslizó ante los medios nacionales que su nuera, la mamá del chico perdido podría tener algo que ver «por venganza, por problemas de plata, no confío nada…», remarcó. A la vez habló de que en la zona habían visto a un desconocido, «creo que esa persona lo detiene al niño» y como hay mucha búsqueda «no lo suelta».

Sobre su yerno -marido de su hija Laudelina- dijo que «es un tipo mano larga» y añadió: «Tanto pasé vergüenza con él, porque estuvo preso por robar unos terneritos. Entonces qué podes pensar de él. Mi hija es una zonza para meterse con un tipo irresponsable como ese», expresó en referencia a uno de los que está detenido, e imputado como abandono de persona.