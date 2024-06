Búsqueda de Loan en Corrientes: amplían rastrillajes este miércoles y cuáles son las pistas clave a seis días de la desaparición

Se cumplen seis días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el nene que fue a buscar naranjas y nunca regresó. Las autoridades desplegaron un importante operativo en la zona pero aún no logran encontrarlo y crece la incertidumbre. Los tres sospechosos seguirán detenidos por tiempo indeterminado ya que se negaron a declarar.

Este miércoles aumenta el rango de rastrillajes para encontrar a Loan Danilo Peña ante la incorporación de efectivos de Salta y Mendoza, junto con dos expertos en búsqueda.

Los investigadores resaltan que son horas claves para encontrar al menor. “Hasta ahora no hay nada concreto”, aseguró a a un medio nacional el jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, el comisario mayor Sergio Aguilar.

Durante este martes, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva de los detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la victima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Para el juez, los tres son culpables del delito de abandono de persona, ya que eran garantes del cuidado de Loan.

Búsqueda de Loan en Corrientes: la media, la pista clave

Sin embargo, siguen apareciendo pistas que podrían ser clave. Chiara, la Golden Retriever que está participando de la búsqueda, halló ayer una media que aparentemente tendría sangre. Todavía los investigadores deben determinar si pertenece o no al nene de 5 años.

“No hay hipótesis hasta que -la media- sea analizada”, indicó a este medio Walter Adrián Maciel, el jefe de la comisaría de 9 de Julio, localidad del pequeño pueblo de Pareja Algarrobal, donde el pequeño desapareció.

Los autoridades son cuidadosas a la hora de brindar información sobre la causa para no entorpecer la investigación. Es por ello que el abogado de la familia de Loan, Roberto Méndez, contó que uno de los detenidos “aportó un dato que había pasado por alto”, pero no reveló cuál fue el testimonio durante la indagatoria.

Búsqueda de Loan en Corrientes: el testimonio del padre

Loan desapareció el jueves 13 de junio, cerca de las 14.30. Según el relato de José, su papá, el nene salió de la casa de su abuela ubicada en paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, y nunca regresó.

Cuando se retiró de la casa, a la que iba por primera vez, estaba acompañado por sus primos -también menores- y tres personas mayores, que actualmente están detenidas. Estas serían las últimas personas que lo habrían visto con vida antes de su desaparición: se trata de su tío y un hombre y una mujer que son una pareja amiga de este último.

José, el padre de Loan, realizó una reconstrucción sobre cómo fueron los últimos minutos junto a su hijo, cuando lo vio por última vez cerca de las 14.30: “Ellos – por los sospechosos- vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

De la misma manera, comentó que en un momento su cuñado y la pareja amiga salieron de la casa junto a Loan y otros chicos. Cuando volvieron, notó que faltaba su hijo. “Les pregunté: ´¿Loan no estaba con ustedes?´. Me dijeron que se fueron a buscar naranjas, pero había naranjas en mi casa”, señaló.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó mientras era entrevistado por el periodista Sebastián Domenech, y luego tildó a los sospechosos de “irresponsables”.

En ese sentido, siguió: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.

El padre del desaparecido también aseguró que era la primera vez que Loan visitaba a su abuela. “Me dijo ´llevame a la casa de la abuela´ y vinimos a caballo”, recordó.

Con información de El Litoral y Noticias Argentinas