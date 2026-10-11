Desde el Frey hasta el Fitz Roy: accidentes, evacuaciones y rescates en la Patagonia este fin de semana largo

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural trajo consigo un intenso movimiento turístico en la cordillera patagónica, pero también una seguidilla de incidentes en los senderos de alta y media montaña. Durante la jornada del sábado, los equipos de emergencia debieron desplegar un amplio esfuerzo logístico y humano para asistir a tres mujeres que sufrieron accidentes o descompensaciones en Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y El Chaltén.

Las intervenciones demandaron traslados por senderos de extrema dificultad técnica, navegaciones de urgencia y operativos que se extendieron hasta la madrugada, lo que reavivó el pedido de las autoridades para extremar las medidas de precaución y no subestimar la exigencia física que imponen los escenarios naturales de la región.

Un despliegue de siete horas en el sendero al refugio Frey

Cerca de las 12 del mediodía, el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche, Río Negro, recibió el pedido de auxilio de una turista de 36 años, oriunda de la ciudad de Buenos Aires. La mujer, que había cumplido con el requisito obligatorio de completar el Registro de Trekking, sufrió una lesión en una de sus piernas mientras ascendía hacia el mítico refugio Emilio Frey.

El nivel de complejidad del terreno exigió un operativo de siete horas y media de duración. Tras ser localizada y recibir las primeras curaciones de estabilización por parte de un paramédico, los rescatistas iniciaron el descenso de la paciente en camilla. La travesía abarcó varios kilómetros a pie por el sinuoso sendero cordillerano hasta alcanzar el sector de Playa Muñoz.

Desde esa costa del lago Gutiérrez, la turista fue subida a una embarcación oficial que la trasladó hasta la seccional de guardaparques, donde aguardaba una ambulancia para llevarla a un centro médico. La paciente arribó en buenas condiciones generales de salud a las 19:30.

Fotos: Gentileza Parque Nacional Nahuel Huapi.

La logística de este rescate expuso el enorme recurso que demanda el auxilio en la montaña: participaron siete brigadistas del ICE equipados con un camión URO, una camioneta RAM y una lancha; dos guardaparques de la Zona Centro; y seis integrantes voluntarios de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche.

Evacuación lacustre en el Bosque de los Arrayanes

El primer incidente de la jornada en Neuquén se registró cuando el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) de Villa La Angostura recibió una alerta alrededor de las 15:30. Una turista había sufrido un accidente físico mientras recorría el tradicional sendero hacia el Bosque de los Arrayanes.

La caminante presentó un severo traumatismo en su tobillo derecho a la altura del kilómetro 10 del circuito, una lesión que le imposibilitó continuar la marcha por sus propios medios. Dada la ubicación remota en la península de Quetrihué, las fuerzas de seguridad activaron un protocolo de emergencia conjunto que priorizó la extracción por vía acuática.

El operativo civil y de seguridad movilizó a efectivos de la Prefectura Naval Argentina, agentes de Parques Nacionales, el Grupo de Rescate local y personal de la Dirección de Fauna. Tras ser estabilizado en el terreno, el paciente fue evacuado en una embarcación a través del lago Nahuel Huapi hasta Bahía Mansa. Una vez en el puerto, se concretó su derivación al hospital local para evaluar la gravedad de la lesión ósea, en un despliegue que finalizó de manera exitosa cerca de las 17.

Descompensación y rescate nocturno en el Fitz Roy

El caso más extremo del fin de semana largo tuvo lugar en la Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. A las 20 del sábado, la Subcentral del ICE de El Chaltén recibió un llamado urgente desde Laguna Capri, uno de los miradores más emblemáticos en la ruta hacia el monte Fitz Roy.

La víctima fue una turista estadounidense de 32 años. Según los reportes oficiales, la mujer había experimentado malestar y síntomas de descompensación durante el día anterior, pero aun así decidió emprender el ascenso hacia Laguna de los Tres, uno de los tramos más exigentes del parque debido a su desnivel y duración. Durante el descenso, el cuadro empeoró: comenzó con episodios de vómitos y sufrió una descompensación total en el sector de Laguna Capri.

Los primeros en brindar asistencia fueron quienes estaban en el campamento de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares, quienes emitieron la alerta por radio y contuvieron a la paciente a la espera de los equipos profesionales.

Una cuadrilla integrada por cinco agentes de Parques Nacionales y tres efectivos de Gendarmería Nacional trepó hacia la laguna en medio de la noche. Tras lograr estabilizar los parámetros de la ciudadana norteamericana, ejecutaron la evacuación en camilla bajo condiciones de nula visibilidad natural hasta el Puesto Amarillo, que funciona como cabecera del sendero. Allí la esperaba una unidad sanitaria que completó el traslado hacia el Puesto Sanitario de El Chaltén. El complejo rescate nocturno culminó a la 01:10 de la madrugada del domingo.

Fotos: Gentileza Parque Nacional Los Glaciares.

El llamado al turismo responsable

Ante la reiteración de este tipo de episodios que demandan un alto costo operativo, desde las intendencias de los distintos Parques Nacionales emitieron un recordatorio estricto sobre las normas de seguridad para realizar senderismo:

Planificación técnica: es vital verificar la distancia, el desnivel y la composición del terreno (rocas sueltas o raíces expuestas) antes de emprender la marcha.

es vital (rocas sueltas o raíces expuestas) antes de emprender la marcha. Evaluación física: recomiendan no exponerse a situaciones de riesgo y evaluar con sinceridad la propia capacidad. El cansancio extremo en terrenos montañosos potencia exponencialmente los esguinces y fracturas.

recomiendan El cansancio extremo en terrenos montañosos potencia exponencialmente los esguinces y fracturas. Equipamiento obligatorio: para prevenir caídas, e l uso de calzado de montaña con suela adherente que cubra el tobillo y la utilización de bastones de trekking son indispensables.

para prevenir caídas, e son indispensables. Logística temporal: siempre se deben contemplar las horas de luz disponibles para garantizar el regreso diurno. Completar el Registro de Trekking es obligatorio para facilitar la geolocalización en caso de extravío.

siempre para garantizar el regreso diurno. Completar el Registro de Trekking es obligatorio para facilitar la geolocalización en caso de extravío. Acompañamiento e hidratación: realizar paradas técnicas, mantenerse hidratado y caminar siempre en compañía. En caso de una emergencia, el acompañante es quien debe descender en busca de ayuda.

«Practicar un turismo responsable implica no subestimar a la montaña y tomar conciencia de que los rescates demandan horas, personal y logística compleja para poder brindar la asistencia», sentenciaron las autoridades desde Santa Cruz.