El dramático relato de la mujer que caminó 15 kilómetros en Neuquén para ayudar a su familia varada por la nieve

Una familia de Buenos Aires vivió un dramático momento esta semana cuando quedó varada por la nieve en la Ruta 37 de Neuquén. La camioneta de la familia, integrada por dos nenes de 9 y 3 años, había quedado atascada camino al volcán Tromen. Para conseguir ayuda, la madre caminó unos 15 kilómetros. «Ya nos habían dicho que el área estaba cerrada. No es que nos mandamos sin saber, pero dijimos: ‘Vamos hasta donde no dé el camino y nos sacamos una foto con el volcán de lejos y volvemos‘», relató.

En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, Sabrina contó las horas de tensión que atravesó a la intemperie hasta conseguir ayuda. La mujer, oriunda de Tigre, relató que habían decidido viajar desde Chos Malal hasta las proximidades del Volcán Tromen para registrar un momento junto a su familia.

Horas y horas de caminata hasta conseguir ayuda en medio del norte de Neuquén

El volcán está ubicado a unos 33 kilómetros de Chos Malal y para llegar se debe tomar la Ruta Provincial 37. La mujer contó que transitaron «29 kilometros de ripio» y desde ese punto en adelante comenzaron los sectores con nieve. «No era constante. Había 100 metros de nieve, después volvía la tierra, otros 100 metros de nieve y otros 100 de tierra», comentó.

La mujer destacó que «por suerte era un día de sol tremendo» y que pudo caminar los kilómetros de ripio sin mayores inconvenientes.

Dado que las condiciones no aparentaban presentar dificultades, la mujer explicó que decidieron continuar. El primer sector con nieve contó que lo atravesaron sin problemas, pero en «en la segunda pasada (su marido) tuvo que hacer marcha atrás y marcha adelante y en eso nos quedamos encallados en la nieve».

Al bajarse del vehículo, su pareja observó que «el chapón ya estaba todo pegado a la nieve y las ruedas de tanto girar estaban girando en el aire». Ante esta situación, la pareja decidió dividirse tareas: mientras el hombre se quedó paleando para poder sacar el vehículo, la madre comenzó a caminar de vuelta hacia el pueblo para conseguir señal y llamar a emergencias.

Un llamado fortuito al 911 de Río Negro que permitió el rescate

«Yo hice más o menos 200 metros volviendo al camino de ripio y ahí me dije: ‘¿A quién llamo?’«. En medio de esa desesperación, la mujer explicó que atinó a marcar al 911. La atendieron desde Cipolletti y un operador le dijo que inmeditamante iban a informar a Neuquén sobre la situación.

«No me quedé tranquila, no sabía si había entendido dónde estabamos», explicó. Luego del llamado, la mujer siguió caminado. La idea era continuar hasta conseguir nuevamente señal. Sin embargo, pasaron horas y horas y no logró hacerlo. «Nunca más en esas tres horas logré comunicarme con el 911», enfatizó.

La mujer resaltó la invertención de los efectivos policiales, quienes lograron desatascar rápidamente la camioneta. El vehículo 4×4 contaba con cadenas pero no pudo superar el camino.

A las tres horas de caminata, en las cuales transitó entre unos 10 y 15 kilometros, la mujer contó que recien vio aproximarse la camioneta de la Brigada Rural de Chos Malal. Eran cinco efectivos, quienes la levantaron en el camino y la llevaron hasta donde se encontraba su familia.

La mujer destacó el accionar de los policías, quienes a pesar de que no les habían precisado en qué volcán estaban, desde la Brigada dedujeron que se encontraban en el Volcán Tromen por el horario en el que habían realizado la llamada.

Al llegar al lugar, los efectivos sacaron el vehículo rápidamente con palas y el uso de una linga. Una vez desatascada la camioneta, el grupo pudo volver a Chos Malal. Los integrantes de la familia afortunadamente no atravesaron problemas de salud en medio de la emergencia.