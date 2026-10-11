Quién era el criancero que murió en un paraje de Neuquén durante un temporal que dejó varadas a las ambulancias

Un operativo de emergencia en medio del temporal en Neuquén tuvo un trágico desenlace este viernes 9 de octubre. En jurisdicción de Las Coloradas, la familia de un criancero solicitó auxilio por su grave estado de salud. Sin embargo, la ambulancia no llegó debido al estado de los caminos y hasta los refuerzos quedaron varados. Quién era el hombre murió a pocos metros de su casa.

Según informaron desde el área de prensa de la Municipalidad, el hecho ocurrió cerca de las 16, cuando fueron advertidos por una persona que necesitaba asistencia médica en el paraje Las Cortaderas.

Inmediatamente, acudieron ambulancias y un móvil policial que, debido a las inclemencias del tiempo y la acumulación de barro en el camino, los vehículos oficiales quedaron encajados en el trayecto.

Fotos: Gentileza Municipalidad de Las Coloradas.

A pesar del incidente, las autoridades acudieron por sus medios al domicilio, en donde constataron que el criancero ya no contaba con signos vitales.

Desde la comisión de fomento de Paso Aguerre identificaron al hombre como Ricardo Luna, de 59 años, quien fue velado y enterrado en el paraje La Pileta, lugar donde se produjo su deceso. Según pudo saber este medio a través de fuentes sanitarias, el fallecido solía viajar a Zapala por cuestiones de salud.

«La comisión de fomento expresa sus más sinceras condolencias hacia su familia y amigos en este difícil momento», indicaron.





Operativo de emergencia para rescatar al personal de salud

Ante la imposibilidad de salir del lugar, al paraje viajó otro móvil sanitario para socorrer a las autoridades que habían intentado asistir al criancero. Sin embargo, al igual que en la primera oportunidad, también quedaron varados por las condiciones del camino.

Por este motivo, cerca de las 19 tuvo que dirigirse personal del EPEN con una máquina retroexcavadora. Además, participaron del rescate uniformados de la Comisaría 31 de Las Coloradas, de la Brigada Rural de Zapala, un móvil de tránsito que suele intervenir en la Ruta 40, y personal sanitario de Las Coloradas.

El operativo se extendió hasta las tres de la madrugada debido a «las adversas condiciones climáticas y al mal estado del camino», indicaron fuentes municipales.

«Por el aguante, el compromiso y la dedicación demostrada. Son momentos en los que hay que estar, y ahí estuvieron. Palabras sobran para tal agradecimiento», indicaron desde el municipio.













