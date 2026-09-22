Rescate en Primeros Pinos: una familia con una embarazada de 9 meses quedó varada por la nieve en la Ruta 13 de Neuquén

Una joven familia de Villa Pehuenia fue rescatada por equipos de emergencia luego de quedar atrapada en la Ruta Provincial 13 en medio del temporal de nieve y viento blanco que se registró el último fin de semana. El rescate ocurrió en Primeros Pinos y requirió un trabajo en conjunto de la Policía, Vialidad Provincial, Defensa Civil y Salud. La familia estaba integrada por un hombre de 36, una joven de 26 con un embarazo de «37 semanas» y una nena de 11 años.

Según informaron desde la Brigada Rural de Zapala a Diario RÍO NEGRO, el personal tomó intervención en el hecho el domingo por la mañana, alrededor de las 11.

Rescataron a una familia varada por la nieve en Primeros Pinos

Al conocer la emergencia, un grupo de efectivos viajó junto a operarios de Vialidad Provincial hacia el sector conocido como El Atravesado para ayudar a una familia que había quedado atascada por la nieve acumulada sobre la calzada. Las concidiones eran tales que se requería de la asistencia de maquinaria vial para despejar determinados puntos del camino.

Las autoridades informaron que la familia viajaba a bordo de un Renault Logan, el cual quedó detenido por los bardones de nieve y en medio de un viento blanco que impedía una buena visibilidad.

El trabajo requirió de la asistencia de maquinaria de Vialidad Provincial para despejar la nieve de la Ruta.

Desde la Policía explicaron, mientras se realizaban las maniobras para liberar el vehículo, la familia fue trasladada al campamento de Vialidad ubicado en el sector donde personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) examinó a los integrantes. Las fuentes consultadas confirmaron que, afortunadamente, no atravesaron complicaciones de salud.

El operativo demandó alrededor de tres horas. Las autoridades destacaron el trabajo en conjunto.

El operativo finalizó cerca de las 15 y, una vez retirado el vehículo, las autoridades acompañaron a la familia hasta Zapala. En la región cordillerana, además de las bajas temperaturas, las ráfagas de viento superaron los 100 kilómetros por hora durante el fin de semana.