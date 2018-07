Desesperado pedido de asistencia por la lluvia en una toma de Allen

Como siempre, cada vez el temporal de lluvia afecta a los que menos tienen.

En la toma 11 de Noviembre de Allen, ubicada en calle Los Alelies al fondo, los vecinos están desesperados y reclaman asistencia.

“Pasamos toda la noche sin leña, tenemos chicos, y no tenemos nada. Nos tuvimos que tapar con lo que podíamos porque no sin leña no hay calefacción. Además paradójicamente no tenemos agua”, contó Yaneth Navarro, una de las vecinas del lugar.

La joven reclamó asistencia urgente ante el temor de que los chicos sufran consecuencias peores, como enfermedades a partir de las malas condiciones climáticas y los pocos recursos con los que cuentan.

“Hagan algo! por Díos!!!, estamos todos inundados y se nos llueven todas las casas”, reclamó la mujer.