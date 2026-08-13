Diario RÍO NEGRO y Supermercados Todo se unen para acercar el diario papel a tus compras cotidianas en Bariloche y Dina Huapi

Esta acción une a dos empresas con una fuerte presencia en la región: Diario RÍO NEGRO y Supermercados TODO.

En una iniciativa pensada para acompañar las rutinas diarias de los vecinos de la región, Diario RÍO NEGRO y la cadena Supermercados Todo concretaron una alianza estratégica que permite integrar el acceso a la información con las compras de todos los días.

A partir de este acuerdo, la edición en papel del diario ya se encuentra disponible en las seis sucursales distribuidas entre Bariloche y Dina Huapi. La propuesta busca facilitar el reencuentro con el diario impreso de una forma práctica y cercana, sumando las noticias locales al momento habitual de hacer la compra familiar.

Esta acción une a dos empresas con una fuerte presencia en la región: por un lado, Supermercados Todo, acompañando a las familias de la Patagonia en sus compras cotidianas; por otro, Diario Río Negro, con 114 años de trayectoria llevando información, noticias y contenidos de interés a toda la Patagonia.

En qué sucursales podés sumar tu Diario RÍO NEGRO

Los ejemplares en papel ya se encuentran disponibles en los exhibidores y líneas de caja de las siguientes sucursales de Supermercados Todo:

Playa Bonita: Exequiel Bustillo 8700

Exequiel Bustillo 8700 Melipal: Exequiel Bustillo 3800

Exequiel Bustillo 3800 Boock: Pioneros y Boock

Pioneros y Boock O’Connor: O’Connor y Onelli

O’Connor y Onelli Arelauquen: Ruta Complementaria n° 82 6500

Ruta Complementaria n° 82 6500 Dina Huapi: Estados Unidos 250.

Bajo la premisa «Sumá información a tu compra«, la iniciativa reafirma el compromiso de ambas empresas por mantener informada a la comunidad patagónica a través de contenidos de calidad, reafirmando que la información de la región también forma parte de la vida de todos los días.