Diario RÍO NEGRO y Supermercados Todo se unen para acercar el diario papel a tus compras cotidianas en Bariloche y Dina Huapi
A través de una alianza entre dos empresas con fuerte presencia en la región, los lectores ya pueden sumar la edición impresa a su carro de compras en seis sucursales de Bariloche y Dina Huapi.
En una iniciativa pensada para acompañar las rutinas diarias de los vecinos de la región, Diario RÍO NEGRO y la cadena Supermercados Todo concretaron una alianza estratégica que permite integrar el acceso a la información con las compras de todos los días.
A partir de este acuerdo, la edición en papel del diario ya se encuentra disponible en las seis sucursales distribuidas entre Bariloche y Dina Huapi. La propuesta busca facilitar el reencuentro con el diario impreso de una forma práctica y cercana, sumando las noticias locales al momento habitual de hacer la compra familiar.
Esta acción une a dos empresas con una fuerte presencia en la región: por un lado, Supermercados Todo, acompañando a las familias de la Patagonia en sus compras cotidianas; por otro, Diario Río Negro, con 114 años de trayectoria llevando información, noticias y contenidos de interés a toda la Patagonia.
En qué sucursales podés sumar tu Diario RÍO NEGRO
Los ejemplares en papel ya se encuentran disponibles en los exhibidores y líneas de caja de las siguientes sucursales de Supermercados Todo:
- Playa Bonita: Exequiel Bustillo 8700
- Melipal: Exequiel Bustillo 3800
- Boock: Pioneros y Boock
- O’Connor: O’Connor y Onelli
- Arelauquen: Ruta Complementaria n° 82 6500
- Dina Huapi: Estados Unidos 250.
Bajo la premisa «Sumá información a tu compra«, la iniciativa reafirma el compromiso de ambas empresas por mantener informada a la comunidad patagónica a través de contenidos de calidad, reafirmando que la información de la región también forma parte de la vida de todos los días.
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