ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Diario RÍO NEGRO y Supermercados Todo se unen para acercar el diario papel a tus compras cotidianas en Bariloche y Dina Huapi

A través de una alianza entre dos empresas con fuerte presencia en la región, los lectores ya pueden sumar la edición impresa a su carro de compras en seis sucursales de Bariloche y Dina Huapi.

Redacción

Por Redacción

Esta acción une a dos empresas con una fuerte presencia en la región: Diario RÍO NEGRO y Supermercados TODO.

Esta acción une a dos empresas con una fuerte presencia en la región: Diario RÍO NEGRO y Supermercados TODO.

En una iniciativa pensada para acompañar las rutinas diarias de los vecinos de la región, Diario RÍO NEGRO y la cadena Supermercados Todo concretaron una alianza estratégica que permite integrar el acceso a la información con las compras de todos los días.

A partir de este acuerdo, la edición en papel del diario ya se encuentra disponible en las seis sucursales distribuidas entre Bariloche y Dina Huapi. La propuesta busca facilitar el reencuentro con el diario impreso de una forma práctica y cercana, sumando las noticias locales al momento habitual de hacer la compra familiar.

Esta acción une a dos empresas con una fuerte presencia en la región: por un lado, Supermercados Todo, acompañando a las familias de la Patagonia en sus compras cotidianas; por otro, Diario Río Negro, con 114 años de trayectoria llevando información, noticias y contenidos de interés a toda la Patagonia.

En qué sucursales podés sumar tu Diario RÍO NEGRO

Los ejemplares en papel ya se encuentran disponibles en los exhibidores y líneas de caja de las siguientes sucursales de Supermercados Todo:

  • Playa Bonita: Exequiel Bustillo 8700
  • Melipal: Exequiel Bustillo 3800
  • Boock: Pioneros y Boock
  • O’Connor: O’Connor y Onelli
  • Arelauquen: Ruta Complementaria n° 82 6500
  • Dina Huapi: Estados Unidos 250.

Bajo la premisa «Sumá información a tu compra«, la iniciativa reafirma el compromiso de ambas empresas por mantener informada a la comunidad patagónica a través de contenidos de calidad, reafirmando que la información de la región también forma parte de la vida de todos los días.


Temas

Supermercados

En una iniciativa pensada para acompañar las rutinas diarias de los vecinos de la región, Diario RÍO NEGRO y la cadena Supermercados Todo concretaron una alianza estratégica que permite integrar el acceso a la información con las compras de todos los días.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén