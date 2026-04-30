«Todavía no caigo»: la emoción de Guillermina, la ganadora de un Toyota Yaris 0KM de Diario RÍO NEGRO

Un llamado puede alegrarte el día. Fue lo que le pasó este jueves a Guillermina Striebeck, de 74 años, la ganadora del segundo Toyota Yaris 0KM sorteado por Diario RÍO NEGRO. Reconoció que al principio pensó que podía tratarse de un engaño, pero la emoción fue total cuando comprobó que era real. «Es algo muy lindo, pero cuesta creerlo. Yo he sacado en otros televisores y un lavarropa. Cosas chicas. Pero un auto jamás», expresó feliz desde su casa en Cinco Saltos.

Reveló que ahora planea organizar un festejo. «Todavía no lo pensé bien, pero algo vamos a hacer. Juntar a la familia», marcó.

El momento que se enteró que era la ganadora del Toyota Yaris 0KM

A pocas horas de enterarse que es una de las ganadoras, Guillermina confesó: «Todavía no caigo». Desde su casa sobre calle 9 de Julio, relató a Diario RÍO NEGRO el momento que se enteró que será dueña de un Toyota Yaris. Acababa de terminar de almorzar y atendió un llamado:

«Le dije no me digas que me vas a decir que soy la ganadora del Yaris. Pero se lo dije por decir. Y me dijeron que sí. Y ahí empezó esta vorágine de que me llamaban. Y pensaba yo si era cierto. Y me comunicó con Abel (un conocido de Roca) y le pregunté si sabía algo del sorteo. Y me dijo que había caído uno en Cinco Saltos. Yo le dije que me habían dicho que era yo. Me dijo que esperara un momento y luego viene a los gritos contento y felicitándome diciéndome que era yo. Entonces ahí me quedé tranquila», narró.

Contó que su duda vino porque anoche había recibido un mensaje de alguien desconocido que le decía que tenía que pagar para retirar un paquete del correo. Por eso pensó que podía ser otra nueva estafa. Aunque rápidamente comprobó que el 0KM era algo real. Y la alegría fue completa.

Dijo que a los primeros que les avisó que ganó el auto fue a sus hijas. «Ahora empezará la vorágine de ir contando», añadió.

«Yo soy una persona sana. Y ayer tuve un pico de presión. No me preguntes por qué. Fui al doctor. Hoy estaba perfecta. Capaz que fue un presagio», agregó.

Una lectora desde hace muchos años

Guillermina vive hace 30 años en Cinco Saltos. Antes estuvo en Cipolletti. Es mamá de tres hijas y tiene cuatro nietos. Señaló que es una lectora habitué del diario tanto en su edición digital como en la de papel. «Hace más de 20 años que somos compradores del Diario. Muchos años que el canillita de acá me los traía», comentó.

Contó que cuando se enteró que iba a haber un sorteo comenzó a juntar los cupones. Luego los empezó a llenar con sus datos. Los repartió en Cinco Saltos, Centenario y Neuquén «para distribuir el abanico de posibilidades». Algunos anotados con su nombre y otros con lo de sus hijas y su pareja.

Desde el 2014 está jubilada. A los 21 años se recibió de ingeniera agrónoma. Fue profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias y realizó varias publicaciones académicas. «Mi profesión me ha dado muchas gratificaciones», remarcó. Trabajó durante 40 años.

Foto: Cecilia Maletti.

Una jornada de transparencia y festejo

El sorteo se realizó este jueves bajo la estricta supervisión de una escribana pública, garantizando la transparencia de un proceso que movilizó urnas desde distintas localidades rionegrinas y neuquinas hacia el edificio central de Roca.

La jornada comenzó pasadas las 10 con una transmisión en vivo desde el exterior del diario, que incluyó entrevistas, y la participación de diversas voces de la región que acompañaron la cobertura.

La cobertura, que se siguió en simultáneo por rionegro.com.ar, YouTube y RÍO NEGRO Radio, marcó un pico de audiencia reflejando la expectativa que los 0KM generaron en toda la comunidad.

Con esta premiación, Diario RÍO NEGRO cierra una de sus promociones más masivas de los últimos años, agradeciendo el respaldo de sus auspiciantes, Nippon Car y Decker Camiones.