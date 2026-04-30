La ganadora del Toyota Yaris 0KM: “Que esté calentito mi hijo cuando lo llevo a la escuela no tiene precio”

Diario RÍO NEGRO le cumplió el deseo a Vanesa y a Eugenio: del R12 al Toyota Yaris 0KM. Foto: Juan Thomes.

Cuando Vanesa recibió el llamado de un celular que no tenía agendado pensó que algo le había pasado a su hijo Eugenio. El llamado no era por algo malo, todo lo contrario. Diario RÍO NEGRO la llamó para darle una de las mejores noticias de su vida.

¡TE GANASTE EL AUTO VANESA!

Vanesa y Eugenio en el Yaris 0KM. Foto: Juan Thomes

Vanesa Pichimil, nacida y criada en General Roca, estaba en su jornada habitual de trabajo cuando recibió el llamado y la noticia de que su cupón era el ganador de uno de los dos Toyota Yaris 0km.

“Una sensación de mucha alegría, tengo ganas de abrazar a todos”, expresó Vanesa, que previo a llegar hasta calle 9 de julio dijo: “Voy para el Diario, pero primero paso a la Escuela 32 a buscar a mi hijo”.

Al llegar en busca de Eugenio quiso ponerle suspenso a su felicidad. “No te voy a venir a buscar más en el 12”, le dijo. La respuesta del pequeño fue: “Noo, ¿qué le pasó al auto?”

Lejos de que el Renault 12 esté dañado o con alguna falla, ahora tendrá compañía de lujo en su estacionamiento y los próximos días serán de otra manera para Vanesa y Eugenio.

Vanesa llegó junto a Eugenio en su R12 en busca de su Toyota Yaris 0km.

“Cada día que me levantaba en el invierno, se me congelaba el R12 y no arrancaba, pensaba: porque no tengo un auto. No me quejo, pero ahora lo voy a aprovechar para ir a trabajar, para dejar a mi hijo en la escuela y seguro aprovechemos para hacer algún viajecito”, expresó Vanesa, que algunos minutos después comienza a pensar como un cupón le cambia la vida.

“Voy a salir como Colapinto de la escuela”, dice Eugenio, que va a cuarto grado y dentro de poco hace su promesa a la bandera. El pequeño espera escuchar a Daddy Yanque e ir al río con su mamá y sus amigos en su nuevo auto.

Hacerle caso a la intuición a veces funciona…

Desde el lanzamiento del sorteo de los autos la energía de Vanesa era distinta. “Yo no sé si presentía, pero en joda, minutos antes preguntaba a mis compañeros si me habían llamado”, detalló.

Ella le atribuye la suerte a Eugenio, que ya se ganó una bicicleta para el día del niño, sin embargo, confesó que durante dos meses tuvo una tarea extra en su jornada laboral: llenar los cupones que venían en el diario que todos los días le lleva Remigio, el canillita de Diario RÍO NEGRO.

Claro que este es un premio a la constancia y a la confianza. Porque Vanesa confía en nuestro trabajo y por eso se informa todos los días con nuestra edición impresa.

Diario RÍO NEGRO celebra este viernes sus 114 años de periodismo en la Patagonia y hoy le cumplió un deseo a Vanesa que el domingo festejará también su cumpleaños. Dicen que lo material va y viene y no hace la felicidad, pero como ayuda.

Que esté calentito mi hijo cuando lo llevo a la escuela no tiene precio. Es un sueño». Vanesa.

“Que esté calentito mi hijo cuando lo llevo a la escuela no tiene precio. Es un sueño, más para quien está remándola sola”, expresa Vanesa, aún con mucha emoción y felicidad en el cuerpo.

Sobre el final de la nota que brindó a Rio Negro Radio, la ganadora agradeció al canillita que les lleva todos los días el diario hasta su trabajo, también agradeció a Walter, el encargado de su trabajo que juntos completaron los cupones y les deseó un feliz día del trabajador a todos sus compañeros.

Vanesa de General Roca cumplió el sueño y manejará un auto 0km. El que parece que no va a cambiar de coche es el pequeño: “El 12 es un caño, una masa”, dice Eugenio.