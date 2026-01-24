Dicen haber visto una serpiente de casi tres metros en Zapala: Defensa Civil no logró hallarla y pide precaución

El animal no fue localizado, pero se reforzaron las recomendaciones a la comunidad. Imagen ilustrativa.

Este viernes, vecinos del sector El Cristo de Zapala alertaron a Defensa Civil por la presunta presencia de una serpiente de casi tres metros en la zona. Fauna Neuquén intervino y se evalúa si podría tratarse de una lampalagua, una especie protegida en la provincia. Las autoridades piden precaución y dar aviso inmediato ante un posible avistamiento.

Vecinos de Zapala alertaron por una serpiente de tres metros en el sector El Cristo

Según indicaron los vecinos del sector, la serpiente tendría cerca de tres metros de longitud y habría sido vista en una zona arbolada.

Personal de Defensa Civil y de la Delegación de Fauna Zona Centro se trasladó al lugar y entrevistó a la familia que realizó el llamado y a otros pobladores del sector. Todos coincidieron en la descripción de un ofidio de gran tamaño.

El aviso llegó a Defensa Civil Zapala tras el testimonio de varios pobladores de El Cristo.

Durante el recorrido no se pudo localizar a la serpiente, por lo que las autoridades aclararon que no es posible determinar con certeza la especie. Los testimonios indicaron que el animal habría estado “trepado a un árbol”, un comportamiento poco habitual en serpientes comunes.

Qué se sabe sobre la lampalagua y su presencia en la provincia de Neuquén

Ante esas características, una de las hipótesis que se evalúan es que se trate de una lampalagua, también conocida como boa de las vizcacheras. Se trata de una serpiente constrictora no venenosa que puede alcanzar hasta cuatro metros de longitud y es considerada la más austral del mundo.

La lampalagua habita zonas áridas y semiáridas del norte y centro de la provincia de Neuquén, en ambientes de monte y arbustales. Aunque es principalmente terrestre, puede trepar árboles y refugiarse en madrigueras, especialmente de vizcachas.

Desde Defensa Civil remarcaron que esta especie cumple un rol importante en el control biológico, ya que se alimenta de mamíferos, aves y reptiles. También recordaron que se trata de una especie protegida debido a la pérdida de su hábitat natural.

Recomendaciones de Defensa Civil ante la posible presencia de serpientes en Zapala

La Dirección General de Defensa Civil pidió a la población que, ante el avistamiento de serpientes de gran tamaño, no intente capturarlas ni acercarse. También recomendaron dar aviso inmediato a las autoridades competentes para permitir una intervención segura.